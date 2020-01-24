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"Уолт Дисней компани СНГ" создает новую кинопрокатную компанию

Ранее прокат фильмов Disney на российском рынке велся совместным предприятием Disney и Sony - Walt Disney Studios Sony Pictures releasing

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Прокат кинофильмов всех студий, принадлежащих "Уолт Дисней компании СНГ", будет с 1 февраля осуществляться "Дисней студиос", сообщили пятницу в пресс-службе компании.

"С 1 февраля 2020 года прокат кинофильмов всех студий, принадлежащих The Walt Disney Company, а также привлеченных проектов на территории России и СНГ, будет осуществляться ООО "Дисней студиос", - говорится в сообщении.

Ранее прокат фильмов Disney велся совместным предприятием Disney и Sony - Walt Disney Studios Sony Pictures releasing. "Новая структура будет представлять на российском рынке фильмы производства The Walt Disney Studios, The Walt Disney Animation, Disney и Pixar, Marvel Studios и Lucasfilm, а также фильмы производства 20th Century Studios, Searchlight и других студий, вошедших в состав Walt Disney Company в результате покупки части активов компании Fox", - рассказали в компании.

Как отметили в пресс-службе, в 2020 году "Дисней студиос" представит на российском рынке более 20 фильмов, в их числе "Мулан", "Круиз по джунглям", анимационные фильмы "Вперед" и "Душа", блокбастеры "Черная Вдова" и "Вечные", фильмы "King's Man: Начало" и "Смерть на Ниле", триллер "Женщина в окне" и многие другие.

Генеральный директор "Уолт Дисней компани СНГ" Кахабер Абашидзе, слова которого приводит пресс-служба, подчеркнул, что "в - десятку самых кассовых релизов на территории России и СНГ входят сразу шесть фильмов Disney": первое место уже много лет удерживает "Аватар".

"Уолт Дисней компани СНГ" основана в 2006 году и занимается развитием бизнеса на территории России, стран СНГ, Грузии и Монголии.

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