Константин Богомолов поставит "Бесы" Достоевского в Театре на Малой Бронной

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов поставит спектакль по роману Ф. М. Достоевского "Бесы". Об этом он сообщил в пятницу в Facebook.

"В этом сезоне на сцене Бронной [точнее - на Яузе] я выпущу два спектакля. "Бесы" по Достоевскому и "Покровские ворота" по Зорину", - сказал он.