Константин Богомолов поставит "Бесы" Достоевского в Театре на Малой Бронной

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов поставит спектакль по роману Ф. М. Достоевского "Бесы". Об этом он сообщил в пятницу в Facebook.
"В этом сезоне на сцене Бронной [точнее - на Яузе] я выпущу два спектакля. "Бесы" по Достоевскому и "Покровские ворота" по Зорину", - сказал он.
По его словам, репетиции новых постановок начнутся 28 февраля. Ранее режиссер сообщал, что премьера спектакля "Покровские ворота" состоится весной 2020 года.
Богомолов добавил, что делал перерыв на год в работе театральным режиссером, так как посвящал время делам театра, съемкам кинопроектов, написанию книги. "Но сейчас, когда театр постепенно набирает ход, выпущены первые постановки, начат ремонт, готовятся премьеры Григоряна, Молочникова, Наставшевса, Денисовой и других прекрасных режиссеров, сформированы первые планы на следующий сезон, я могу снова отдать часть супердрагоценного нынче времени моей любимой профессии", - сказал он.