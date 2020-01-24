В Общественной палате поддержали поправку о культуре Калягина-Пиотровского-Мацуева

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Члены профильной комиссии Общественной палаты (ОП) РФ выступили в поддержку поправки к Конституции РФ, предложенной деятелями культуры Александром Калягиным, Михаилом Пиотровским и Денисом Мацуевым. Об этом сообщается на сайте ОП РФ.

Председатель Союза театральных деятелей РФ Калягин, гендиректор Эрмитажа Пиотровский и пианист Мацуев, входящие в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию, предлагают дополнить третью главу Основного закона положением о том, что культура России охраняется государством и является наследием многонационального народа страны.

"В данном случае предложенная поправка является абсолютно естественным и правильным шагом: культура действительно является национальным достоянием, предложение наших коллег абсолютно вписывается в ее понимание всем культурным сообществом ", - приводятся в сообщении слова председателя комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Андрея Ковальчука.

Он выразил надежду, что предложение будет поддержано на всех этапах утверждения поправок к Конституции.