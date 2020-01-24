{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

В Общественной палате поддержали поправку о культуре Калягина-Пиотровского-Мацуева

Они предложили дополнить третью главу Основного закона положением о том, что культура России охраняется государством и является наследием народа страны

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Члены профильной комиссии Общественной палаты (ОП) РФ выступили в поддержку поправки к Конституции РФ, предложенной деятелями культуры Александром Калягиным, Михаилом Пиотровским и Денисом Мацуевым. Об этом сообщается на сайте ОП РФ.

Председатель Союза театральных деятелей РФ Калягин, гендиректор Эрмитажа Пиотровский и пианист Мацуев, входящие в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию, предлагают дополнить третью главу Основного закона положением о том, что культура России охраняется государством и является наследием многонационального народа страны.

"В данном случае предложенная поправка является абсолютно естественным и правильным шагом: культура действительно является национальным достоянием, предложение наших коллег абсолютно вписывается в ее понимание всем культурным сообществом ", - приводятся в сообщении слова председателя комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Андрея Ковальчука.

Он выразил надежду, что предложение будет поддержано на всех этапах утверждения поправок к Конституции.

Теги
РоссияПиотровский, Михаил БорисовичМацуев, Денис ЛеонидовичКалягин, Александр АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Еврейский музей в Москве ежегодно посещает около 600 тыс. человек
Руководство музея сообщило, что средний ежегодный прирост посетителей составляет 10-15%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС