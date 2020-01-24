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Земфира выступит на фестивале "Усадьба Jazz" в Архангельском

Фестиваль пройдет 30 и 31 мая
Земфира Рамазанова Сергей Шахиджанян/ТАСС
Описание
Земфира Рамазанова
© Сергей Шахиджанян/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Земфира станет хедлайнером второго дня XVII фестиваля "Усадьба Jazz", который пройдет 30 и 31 мая в подмосковной усадьбе Архангельское. Об этом сообщили организаторы фестиваля в пятницу.

"Zemfira станет хедлайнером фестиваля "Усадьба Jazz", - написали они на странице фестиваля в Facebook.

Организаторы не уточнили, с какой программой выступит артистка. "Аскетичный и прыткий рок, воздушная электроника, многозвучная театрализованная благородная эстрада с оркестром - кажется, что за эти 20 лет мы видели Земфиру любой, но это только кажется: всякий раз она умеет блистательно изменить себе", - отметили они.

Земфира Рамазанова - российская рок-певица, музыкант и композитор. На протяжении всей карьеры певицы многие из ее песен попадали на первые строчки музыкальных чартов России, включая такие композиции как "Ариведерчи", "Искала", "Трафик", "Прогулка", "Мы разбиваемся" и "Без шансов". Последний студийный альбом Земфиры "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году. В 2016 году в ходе гастрольного тура "Маленький человек" был записан концертный альбом певицы.

Международный фестиваль "Усадьба Jazz" - крупнейший российский опен-эйр, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике, - ежегодно проходит с 2004 года.

Теги
Россия
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