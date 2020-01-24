Земфира выступит на фестивале "Рок над Волгой" летом в Самаре

ТАСС, 24 января. Певица Земфира летом 2020 года выступит на возобновленном музыкальном фестивале "Рок над Волгой" в Самаре, говорится в сообщении организаторов фестиваля, компании NCA, распространенном в пятницу.

"Международный рок-фестиваль в Самаре, проводившийся ежегодно с 2009 по 2013 год и ставший крупнейшим в Европе, объявил имя еще одного хедлайнера. Помимо ранее заявленных отечественных хитмейкеров "Би-2", "Мумий Тролль", американской рок-группы Papa Roach, на девятичасовом рок-марафоне выступит музыкант и автор песен Земфира. Певица обещает, помимо любимых миллионами хитов, исполнить новые песни", - говорится в сообщении.

Фестиваль состоится 27 июня, по данным организаторов, за пять лет существования его посетили более 1,6 млн человек. По словам руководителя компании NCA Михаила Шурыгина, они изучили отзывы зрителей прошлых лет перед возрождением фестиваля. "Мы с нетерпением ждем выступления Земфиры, тем более в Самаре она не была с 2016 года. "Мумий Тролль" и Земфира - это, пожалуй, единственные масштабные российские рок-артисты, еще не выступавшие на фестивале", - цитирует его пресс-служба.

Фестиваль "Рок над Волгой" проходил в Самарской области с 2009 по 2013 годы и ежегодно собирал несколько сотен тысяч зрителей. В 2013 году здесь выступала немецкая группа Rammstein, всего мероприятие в тот год посетили около 700 тыс. человек.