Зал временных выставок Еврейского музея в Москве реконструируют в 2020 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Зал временных экспозиций Еврейского музея в Москве ожидает масштабная реконструкция, за счет чего его площадь будет увеличена. Об этом сообщил журналистам в пятницу президент Федерации еврейских общин (ФЕОР), основатель и директор музея Александр Борода.

"Нас ждет летом 2020 года масштабная реконструкция всего зала временных экспозиций. Он будет кратно увеличен. Будет несколько экспозиционных площадок, где постоянно будут проходить выставки произведений искусства, требующих очень жесткого влажно-климатического режима. Также будет площадка для произведений искусства, которые не требуют такого жесткого климат-контроля", - сказал Борода.

Также в этом пространстве будут кинозал и площадка для лекций. Реконструкция ждет и музейное кафе. "Мы стараемся максимально в рамках того, что мы имеем, создать больше как пространства, так и больше точек притяжения для гостей из столицы и России в целом", - добавил директор музея.

Еврейский музей и центр толерантности в Москве - один из крупнейших музеев еврейской культуры в России и мире. Располагается в здании памятника архитектуры советского авангарда, автобусном Бахметьевском гараже. Открытие Еврейского музея и центра толерантности состоялось 8 ноября 2012 года. Проект музея был разработан американскими архитектурными бюро The Hettema Group и Ralph Appelbaum Associates.

Музей рассказывает об истории еврейской общины в России. На его территории размещаются 4D-кинотеатр, библиотека, центр советского авангарда, детская студия, временные экспозиции. В 2013 году при музее был открыт филиал Российской государственной библиотеки, куда были переданы древнееврейские книги и рукописи из библиотеки семьи Шнеерсона.

Еврейский музей и центр толерантности - один из самых высокотехнологичных музеев в России. Помимо традиционных экспонатов - книг, письменных свидетельств и т. д., в музее широко представлена интерактивная информация, собрана уникальная коллекция видео- и аудиоматериалов.