Sony Pictures создала прокатную компанию, которая займется дистрибуцией фильмов в РФ и СНГ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Студия Sony Pictures объявила о создании новой прокатной компании "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг", которая будет заниматься кинотеатральной и теледистрибуцией в России и странах СНГ, сообщили в пресс-службе организации.

"Студия Sony Pictures объявила о создании новой прокатной компании ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг", которая будет заниматься кинотеатральной, цифровой и телевизионной дистрибуцией и маркетингом на территории России и СНГ. Компания также продолжит работу в направлении совместного производства художественных фильмов с российскими продюсерами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что первым кинотеатральным релизом новой компании стала экшн-комедия "Плохие парни навсегда" - третья часть франшизы с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях. А в 2020 году "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг" выпустит в прокат как студийные релизы "Морбиус", "Охотники за привидениями: Наследники", "Веном 2", "Кролик Питер 2", "Маленькие женщины", так и российские - "Лед 2", "Спутник", "БУМЕРанг" и "Хэппи-энд".

Также уточняется, что генеральным директором компании стал Антон Сиренко.