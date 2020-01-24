Вход на выставку о дружбе Высоцкого и Бортника будет бесплатным 25 и 26 января

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Вход на выставку "Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу…", открытую в московском "Есенин-центре" и посвященную дружбе Владимира Высоцкого и народного артиста РФ Ивана Бортника, будет бесплатным 25 и 26 января в честь дня рождения Высоцкого. Также впервые будет показана запись спектакля "Живой", который поэт называл своим любимым, рассказал ТАСС куратор выставки, художественный руководитель "Есенин-центра" Влад Маленко.

"Мы отметим 25 января 82 года со дня рождения Владимира Высоцкого. В этот день вход на выставку будет свободным. Бесплатно можно будет посетить "Есенин-Центр" и 26 января, чтобы не только внимательно осмотреть уникальные экспонаты выставки, но и увидеть редчайшую видеозапись спектакля "Живой" в постановке Юрия Любимова и легендарных актеров Театра на Таганке", - рассказал Маленко.

По его словам, Высоцкий называл постановку "Живой" своим любимым спектаклем. "Мы открывали выставку театральным перформансом. 26 января она завершает работу, и мы хотим сделать такой же яркий, необычный финал", - отметил собеседник агентства.

По его словам, видеоверсия спектакля "Живой" ранее нигде не транслировалась. "Это невероятный спектакль, можно сказать, квинтэссенция всей "Таганки". Сам Высоцкий в этом спектакле не работал, в нем играли Валерий Золотухин, Иван Бортник, другие легендарные артисты "Таганки", - добавил Маленко и сказал, что ему посчастливилось увидеть этот спектакль на сцене.

"Живой" основан на повести Бориса Можаева "Из жизни Федора Кузькина", опубликованной в журнале "Новый мир" в 1966 году. Спектакль был поставлен Любимовым на сцене "Таганки" в 1968 году, главную роль - Федора Кузькина - исполнил Валерий Золотухин. Также в постановке были задействованы Иван Бортник, Зинаида Славина, Семен Фарада и другие. "Понятно, что на пленке часть театрального очарования уходит, но это единственная возможность увидеть полностью всю драматургию, задумку и игру всех замечательных актеров, из которых остались в живых считанные единицы", - сказал Маленко.

Выставка "Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу…" состоит из четырех основных тем: дружба Высоцкого и Бортника, русская литература XX века, жизнь и творчество Бортника и атмосфера 70-х годов в Театре на Таганке и вне его. Гости выставки увидят фотографии, подлинники писем, пластинки, рисунки, книги с автографами, принадлежавшие артистам, узнают, как семья Бортника была связана с русской литературой ХХ века, и окунутся в атмосферу Театра на Таганке 1970-х годов. Название - первые строки песни "Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу…", адресованные лично Бортнику Высоцким.

В работе над проектом приняли активное участие Татьяна Борзых - вдова Бортника, художник-постановщик проекта Сергей Попов, а также представители Московского театра поэтов: Александр Антипов, Арина Чеканова, Роман Сорокин, Анна Чепенко, Николай Шкаруба.