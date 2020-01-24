В Грузии планируют создать музей из затонувшего корабля Российской империи

ТБИЛИСИ, 24 января. /ТАСС/. Власти Грузии собираются поднять из воды военный корабль, затонувший у берегов портового города Поти (край Самегрело - Земо Сванети), и сделать из него музей. По предварительным данным, корабль был затоплен в XIX-XX веках, он был сопоставим с крейсером "Аврора" и принадлежал Российской империи.

Из поднятого и отреставрированного корабля планируется создать музей в небольшом городе Кулеви, расположенном в нескольких десятках километрах от Поти. Концепция принадлежит Национальному агентству охраны памятников культурного наследия Грузии.

"Проект готовился еще в прошлом году. Мы попросили Академию художеств Грузии, чтобы она подготовила конкретную концепцию развития Поти. Именно тогда представители Академии обратили внимание на то, что в этом месте затонул корабль типа "Авроры" конца XIX - начала XX веков", - сказал гендиректор Агентства Николоз Антидзе в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

К осуществлению проекта грузинская сторона собирается привлечь коллег из Эстонии. Как объяснил Антидзе, в Таллине есть морской музей, который пользуется большой популярность среди туристов и удостоен премии общеевропейской федерации ассоциаций "Европа Ностра".

Обстоятельства потопления корабля не известны. Его обнаружили несколько лет назад при ведении морских работ. Антидзе уверен, что благодаря морскому музею культурный мир Грузии приобретет еще один важный историко-культурный объект.