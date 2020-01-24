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Парламент Сербии одобрил обмен листа Мирославова Евангелия на картины Николая Рериха

Министр культуры и средств массовой информации Сербии Владан Вукосавлевич ранее сообщал, что процедура обмена может состояться в начале 2020 года после утверждения парламентами обеих стран

БЕЛГРАД, 24 января. /ТАСС/. Народная скупщина (парламент) Сербии приняла в пятницу закон об обмене с Россией 166-го листа Мирославова Евангелия на семь картин Николая Рериха. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минкультуры Сербии.

"По предложению и по инициативе министерства культуры и средств массовой информации Скупщина Сербии приняла на сегодняшнем заседании три законодательных акта, включая "Закон о подтверждении соглашения между правительством Сербии и правительством России о передаче петербургского листа Мирославова Евангелия Сербии и картин Николая Рериха Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил ТАСС министр культуры и средств массовой информации Сербии Владан Вукосавлевич, процедура обмена может состояться в начале 2020 года, однако для этого необходимо его утверждение парламентами обеих стран. По его словам, возвращение в Сербию культурной святыни станет для страны "одним из важнейших событий".

Договоренность об обмене культурными ценностями между Белградом и Москвой была достигнута во время визита в Сербию президента России Владимира Путина 17 января. Соглашение о передаче Белграду страницы древней кириллической рукописи было подписано во время визита в сербскую столицу в октябре прошлого года бывшего тогда премьер-министром РФ Дмитрия Медведева. Этот документ также предполагает, что сербская сторона передаст России семь ранних работ художника Николая Рериха.

До этого вопрос возвращения страницы из древней кириллической рукописи в Белград обсуждался десятилетиями. Что касается картин Рериха, то их судьба была неизвестна с 1941 года до марта 2017 года, когда корреспондент ТАСС обнаружил полотна в Национальном музее Сербии.

Древнейшая сербская рукопись

Мирославово Евангелие было написано около 1180 года. Это древнейший кириллический памятник сербской письменности. Хранится в Национальном музее Сербии в Белграде. С недавнего времени на копии Мирославова Евангелия дают клятву президенты Сербии, вступая в должность.

Около 1845 года архимандрит Порфирий (Успенский) обнаружил рукопись в афонском монастыре Хиландар. Он изъял из нее один лист и вывез его в Россию. Евангелие вернулось в Сербию в 1896 году, когда монастырь посетил сербский король Александр Обренович. В благодарность за оплату долгов монастыря монарху подарили самую древнюю сербскую книгу.

Унесенный войной Рерих

Судьба семи картин Николая Рериха, которые были обнаружены корреспондентом ТАСС в собрании Национального музея Сербии, была неизвестна с момента нападения нацистской Германии на Югославию в апреле 1941 года. Речь идет о картинах "Бургустан. Кавказ" (1913), "Звоны" (1919, картина известна также под названием "Благовест"), "Благие посетившие" (1923, известна и под названием "Святые гости"), "Берендеи. Деревня" (1921, также известна под названием "Деревня Берендея"), "Преподобный Сергий Радонежский" (1922) и двух эскизах костюмов к опере Римского-Корсакова "Снегурочка" (созданы в 1921 году).

По некоторым данным, одну из картин Рерих подарил белградскому музею. В Сербию привезли и другие работы Рериха в рамках выставки, посвященной его творчеству. Начавшаяся Вторая мировая война помешала вернуть экспонаты в Россию.

Ранее еще 10 картин Рериха были обнаружены в Загребе. Это картины "Идолы. Языческая Русь" (1913), "Тибетский стан" (1931), "Шествие утра" (1931), "Путь на Кайлас" (1931), "Канченджанга" (1924), "Ашрам" (1931), "Жилище Такура" (1931), "Ташидинг" (1924), "Паранирвана" (1927), "Приказ учителя" (1931).

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