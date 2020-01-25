"Союзмультфильм" предложит свою "золотую коллекцию" телеканалам дружественных республик

БАКУ, 25 января. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм", которая недавно вернула права для показа "золотой коллекции" на платных телеканалах, планирует предложить распространять мультфильмы дружественным республикам. Одним из первых такое предложение будет сделано Азербайджану, сообщила на конференции "Москва - Баку: Диалог культур" председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

"Союзмультфильм" ранее вернул права на "золотую коллекцию" для показа на платных телеканалах и теперь будет самостоятельно выдавать лицензии на показ. "Золотая коллекция" студии включает в себя лучшие работы отечественных режиссеров, художников-постановщиков и аниматоров, среди которых "Ну, погоди!", "Бременские музыканты", "В стране невыученных уроков" и другие.

"Мы с этого года начнем максимально активно распространять нашу "золотую коллекцию" и предлагать ее телеканалам всех дружественных республик, в том числе одним из первых придем в Азербайджан и предложим "золотую коллекцию" - а это больше 1,5 тыс. мультфильмов, на которых мы все выросли, которые, мы очень надеемся, заинтересуют телевизионные каналы и интернет-платформы Азербайджана", - сказала она.

По словам Слащевой, "Союзмультфильм" с Азербайджаном связывает давняя история. "Самый известный мультфильм Азербайджана "Про Джыртдана "великана" был создан при участии российских сценаристов, в том числе и из "Союзмультфильма". Нас много связывало в советские времена, и мы знаем, что сейчас в Азербайджане продолжает производиться анимация, поэтому мы рассчитываем на то, что мы сможем посотрудничать и в этой области тоже", - добавила она.

"Союзмультфильм" - государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная 10 июня 1936 года, на которой было создано более 1,5 тыс. мультфильмов. Среди известных работ студии - "Золотая антилопа", "Гадкий утенок", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Винни Пух", "Крокодил Гена", "Ежик в тумане" и другие.