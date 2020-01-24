Ольга Любимова открыла церемонию награждения лауреатов кинопремии "Золотой орел"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Восемнадцатая церемония вручения национальной кинопремии "Золотой орел" началась в пятницу в Москве. По традиции она проходит в первом, самом большом, павильоне киноконцерна "Мосфильм", где снимались многие советские и российские картины, передает корреспондент ТАСС.

Торжественную церемонию открыла министр культуры РФ Ольга Любимова, которая зачитала приветствие президента России Владимира Путина. В нем, в частности, отмечается, что эта кинопремия "всегда становится праздником для мастеров кинематографа и многочисленных гостей". Глава государства подчеркнул, что "стать обладателем заветной статуэтки - мечта каждого, кто посвятил себя киноискусству и стремится добиться признания на этом нелегком поприще". В приветствии говорится, что "отечественный кинематограф сегодня развивается, и наряду с именитыми мэтрами успешно работают молодые режиссеры и актеры, сценаристы и художники".

От себя министр культуры, назначенная на этот пост 21 января, добавила, что два года назад приходила на церемонию вручения премии "Золотой орел" и "очень нервничала", потому что ее тогда только что назначили главой департамента кинематографии Минкультуры. Любимова поблагодарила представителей киноотрасли, отметив, что "безумно благодарна за поддержку".

В числе номинантов на премию - продюсер Александр Роднянский, режиссер Борис Акопов, актеры Александр Петров, Павел Деревянко, Анна Михалкова, а также председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, глава Фонда кино Вячеслав Тельнов, режиссер Алексей Учитель и народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которой, как ожидается, будет вручен почетный приз за вклад в кинематограф.

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года. В этом году на статуэтку "Золотого орла" в номинации "Лучший фильм" претендуют пять картин: "Бык" Бориса Акопова, "Дылда" Кантемира Балагова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова и "Текст" Клима Шипенко.