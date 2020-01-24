Проектирование новой сцены Пермской оперы планируют завершить в первом квартале 2020 года

ПЕРМЬ, 24 января. /ТАСС/. Проектирование новой сцены Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского планируют завершить в первом квартале 2020 года. Об этом в пятницу на заседании градостроительного совета при главе Перми сообщил первый вице-премьер краевого правительства Михаил Сюткин.

"Мы работаем над проектом театра оперы и балета. В течение 2020 года, в первой половине, мы должны выйти из проектирования этого объекта. Объект крайне важный, знаковый, он знаковый не только для города, но и для региона. Объект должен появиться в Перми к ее юбилею. Он должен стать одним из самых современных и технологичных, но, в то же время, его архитектурные решения должны позволить аккуратно вписать здание театра в облик исторического центра города, поэтому мы уделяем особое внимание внешнему облику и фасадам здания", - сказал он.

По словам Сюткина, дизайн новой сцены создадут авторы реставрации крыла Рокфеллера в Метрополитен-музее в Нью-Йорке из международного архитектурного бюро Why, а поддержку в разработке проектов по строительству оказывает российский миллиардер Роман Абрамович.

Для возведения новой сцены рассматриваются две площадки в Перми - в пятом квартале на улице Окулова и в микрорайоне Разгуляй. Сцена предполагает два зала - основной на 1300 мест и малый концертный на 800 мест, площадь театра составит порядка 35 тыс. кв. м. В проекте предусмотрена специальная площадка для монтажа декораций, из которой их можно перемещать в разные залы и играть спектакли, не прерываясь на монтажные работы. "Проектные решения позволяют использовать самое современное технологическое оборудование, сценический комплекс рассчитан на представления спектаклей каждый день", - отметил представитель компании-проектировщика.

Оркестровый комплекс будет состоять из ямы с тремя рабочими подъемно-опускными площадками и подъемно-опускным барьером не менее чем на 100 музыкантов. В репетиционный комплекс войдут залы для репетиций балета, хора и оперы. На первом этаже разместятся театральные мастерские: костюмерные и декорационные цеха.

"Этот проект, который представлен, он соответствует отраслевому техническому заданию, которое было подготовлено театром, были большие серьезные дебаты, иногда очень острые, но, тем не менее, был достигнут консенсус", - сказал генеральный директор театра Андрей Борисов.

Как сообщал ранее Борисов, новая сцена даст возможность раскрыть творческий потенциал театра, появится возможность поставить тетралогию Рихарда Вагнера "Кольцо Нибелунга" или "Аиду" Джузеппе Верди. Сейчас оркестр, необходимый для этих постановок, не вместится в оркестровую яму.

О театре

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, создан в 1870 году. Его достижения неоднократно отмечены премиями фестиваля "Золотая маска". Здание театра расположено в центре Перми на улице Петропавловской. Работа над проектом новой сцены началась летом 2019 года, строительство должно начаться в 2020 году, а ввести в эксплуатацию ее планируют в декабре 2022 года, ориентировочная стоимость объекта составляет более 10 млрд рублей.