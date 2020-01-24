Беглов предложил провести выставки о Гранине в городах, принимавших блокадников Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил организовать экспозицию, посвященную писателю Даниилу Гранину в городах, которые принимали у себя ленинградцев во время блокады города.

"Речь идет о том, чтобы в тех городах, куда во время блокады вывозили жителей Ленинграда, которые принимали у себя школы, техникумы, предприятия, организовать выставки, посвященные творчеству Даниила Гранина", - сказал Беглов на совещании оргкомитета по увековечению памяти, подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения писателя. Согласно указу президента России Владимира Путина, 2019 год был объявлен Годом Гранина в России.

Как рассказал журналистам после совещания председатель оргкомитета Сергей Степашин, оргкомитет продолжит работу в 2020 году. "В 2019 году из 120 мероприятий, частично не выполнено только семь. Самое главное, мы продолжим работу оргкомитета. Очень хочется через публицистику и произведения Гранина вернуть такие понятия, как долг, верность, совесть, любовь к Родине".

Официальная программа празднования в 2019 году включала около 120 событий, большинство из которых состоялись в Санкт-Петербурге. В частности, прошел фестиваль, книжный салон, состоялись тематические показы фильмов и спектаклей. Творчеству Гранина на XIII Международном книжном салоне посвятили специальный стенд.

Даниил Гранин родился 1 января 1919 года в селе Волынь Курской губернии (ныне - Курская область) в семье лесника. Когда ему было семь лет, с матерью переехал в Ленинград. В 1941 году добровольцем ушел на фронт. Воевал на Ленинградском, Прибалтийском фронтах, прошел путь от солдата до командира роты.

Литературную деятельность он начал в 1940-х годах, неоднократно удостаивался отечественных и международных наград за свои произведения. Особое место в творчестве Гранина занимает военная тема. Некоторые его произведения, в том числе "Дом на Фонтанке" (1967) и "Наш комбат" (1968), основаны на событиях из биографии автора. В 2017 году Гранин получил премию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.