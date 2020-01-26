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МХАТ имени Горького выступит с гастролями в Ярославле и Костроме

Гастрольная программа театра откроется 11 февраля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. МХАТ имени М. Горького в феврале приедет с гастролями в Ярославль и Кострому, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе театра.

"Гастрольная программа МХАТ в Ярославле и Костроме откроется 11 февраля, когда на большой сцене Ярославского театра драмы имени Федора Волкова будет показан спектакль "Последний срок" по одноименной пьесе Валентина Распутина в постановке Сергея Пускепалиса. Премьера этого спектакля состоялась 8 мая 2019 года, когда Пускепалис был главным режиссером МХАТ имени Горького, ныне он возглавляет Волковский театр и представит свою работу ярославским зрителям", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, на сцене Волковского театра также будет показан еще один спектакль МХАТ - "Леди Гамильтон" по пьесе британского драматурга Теренса Рэттигена в постановке заслуженного артиста РФ Александра Дмитриева. Затем гастроли МХАТ продолжатся в Ярославском театре юного зрителя, на большой сцене которого 12 февраля состоится показ спектакля "Ее друзья". Он поставлен по первой пьесе Виктора Розова кинорежиссером Валерием Усковым в 1997 году и с тех пор значится в репертуаре МХАТ имени Горького.

Относительно костромской части гастрольного тура МХАТ в его пресс-службе сообщили, что выступления московской труппы пройдут с 12 по 14 февраля на сцене Костромского драмтеатра имени Островского. "На этих подмостках МХАТ будет выступать впервые", - уточнила собеседница ТАСС.

Она рассказала, что в Костроме будут показаны "Леди Гамильтон", "Последний срок", а также "Полоумный Журден", который является самым "зрелым" спектаклем в гастрольной программе МХАТ им. М. Горького. Он был поставлен по пьесе Михаила Булгакова народной артисткой СССР Татьяной Дорониной (ныне - президент МХАТ им. Горького) еще в 1991 году, но по-прежнему востребован зрителем.

О других деталях выступлений московской труппы организаторы расскажут на встречах с журналистами в Ярославском театре драмы имени Федора Волкова и Костромском драмтеатре имени Островского в понедельник, 27 января.

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