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СМИ подсчитали ущерб Парижской оперы из-за забастовки артистов

Речь идет о €15 млн. За полтора месяца были отменены 70 спектаклей

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Полуторамесячная забастовка артистов и технического персонала Парижской национальной оперы привела к отмене 70 спектаклей и потере дохода в €15 млн. Об этом в воскресенье сообщил телеканал BFM.

Забастовка против пенсионной реформы стала самой продолжительной в истории столичной оперы за последние 30 лет. В 2007 году протестные акции, также вызванные попытками властей отменить особый пенсионный режим, обернулись отменой лишь 17 представлений и финансовыми потерями размере €3,2 млн.

25 января артисты впервые за последние несколько недель решили не отменять запланированный спектакль, о чем зрителей известили в Twitter оперы. Зрителям представили спектакль "Сказки Гофмана" на сцене театра "Опера Бастилия". Тем не менее перед началом выступления зрителям зачитали обращение профсоюзов, в котором представители синдикатов сообщили о намерении продолжать мобилизацию против проекта реформы пенсионной системы. "Чтобы сохранить экономическую эффективность оперы, мы приняли решение провести спектакль сегодня вечером, но мы по-прежнему мобилизованы и выступаем против законопроекта о пенсионной реформе", - говорилось в письме.

В воскресенье администрация оперы Twitter разместила еще одно сообщение, в котором подтвердила проведение спектакля "Севильский цирюльник" 26 января.

Парижская опера и театр Comedie-Francaise - единственные учреждения культуры во Франции, сотрудники которых пользуются особым пенсионным режимом. Он был введен еще в 1698 году во времена правления короля Людовика XIV. В результате намеченной властями страны пенсионной реформы все артисты Парижской оперы и театра Comedie-Francaise, которые поступят туда на работу с 2022 года, лишатся возможности раннего выхода на пенсию. Сейчас артисты могут прекратить выступать в 40 лет, а выйти на пенсию с полной выплатой пособия в 42 года.

За время забастовки музыканты и танцоры провели несколько акций в поддержку профсоюзов, последняя из которых прошла 18 января. Тогда оркестр Парижской оперы дал бесплатный уличный концерт у стен дворца Гарнье.

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Франция
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