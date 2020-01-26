Фильм "Плохие парни навсегда" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Фильм "Плохие парни навсегда" (Bad Boys for Life) стал лидером российского проката, собрав 318,2 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 23 по 26 января.

Американский комедийный боевик режиссеров Адиля Эль Арби и Билала Фалла вышел в российский прокат 23 января и стал сиквелом лент "Плохие парни" (1995) и "Плохие парни 2" (2003). Согласно сюжету, детективы Майк Лоури и Маркус Бернетт забывают старые обиды и объединяются, когда их начинает преследовать албанский наемник, который жаждет отомстить за смерть своего брата. Главные роли в фильме исполнили Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Деррик Гилберт, Ванесса Энн Хадженс, Александр Людвиг и другие актеры.

Второе место по кассовым сборам досталось российскому комедийному фильму "Холоп" режиссера Клима Шипенко, который вышел в прокат 26 декабря и собрал 125 млн рублей за минувшие четыре дня. Картина повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными. Этот путь, в частности, предстоит пройти персонажу сербского актера Милоша Биковича Грише - молодому московскому мажору, который забыл о стыде и чувстве меры. Его отец (Александр Самойленко) обращается к психологу (Иван Охлобыстин), с которым они вместе придумывают проект по воссозданию на базе заброшенной деревни атмосферы России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.

На третьем месте комедия "Марафон желаний" Дарьи Чаруши. Картина вышла в прокат 23 января и собрала за минувшие четыре дня 122 млн рублей. У героини Марины есть простая мечта - выйти замуж за возлюбленного и построить семью. Для этого она отправляется из родного Воронежа в Ханты-Мансийск, однако пересадка в Петербурге и незапланированная встреча с поваром Сашей становится только началом ее пути к настоящему счастью. Главные роли исполнили Аглая Тарасова, Маша Миногарова, Кирилл Нагиев, Александр Гудков, Яна Троянова и другие актеры.