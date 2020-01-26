Вечер памяти Николая Караченцова состоится в театре "Ленком Марка Захарова"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вечер-воспоминание к 75-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Николая Караченцова (1944-2018) "Прости меня, Земля, что я тебя покинул" состоится в понедельник в Московском театре "Ленком Марка Захарова", в котором Караченцов прослужил почти 40 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Первоначально вечер памяти Николая Петровича Караченцова планировали провести 21 октября 2019 года, но в связи с трауром по художественному руководителю театра, народному артисту СССР Марку Захарову (он умер 28 сентября 2019 года) вечер-воспоминание к 75-летию Караченцова решили перенести на более поздний срок, а конкретно на 27 января 2020 года", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что название вечеру дали строки, которые герой Караченцова - граф Резанов - говорил в финале легендарного спектакля "Юнона и Авось". Те же слова: "Прости меня, Земля, что я тебя покинул" - выбиты и на памятнике актеру, установленном на его могиле на Троекуровском кладбище Москвы.

"Николай Петрович покинул нас 26 октября 2018 года, один день не дожив до своего 74-летия", - напомнил в беседе с ТАСС народный артист РФ Иван Агапов, который служит в "Ленкоме" уже 30 лет, а сейчас принял участие в создании сценария и режиссуре вечера памяти своего коллеги и друга Николая Караченцова.

"Николай Петрович был замечательным актером и очень жизнерадостным человеком. Поэтому мы решили не превращать посвященный ему вечер в поминальную молитву", - сказал Агапов. "Так что гости вечера смогут и посмеяться, и поплакать", - добавил он.

Вечер и его участники

По словам Агапова, в программе примут участие артисты "Ленкома", соратники Караченцова, его ученики и приглашенные звезды.

"На вечере прозвучат музыкальные композиции, посвященные Караченцову, а также вещи из его репертуара, которые исполнят Лариса Долина, Александр Малинин, Полина Гагарина, Максим Аверин, Александр Розенбаум, Дмитрий Харатьян и многие другие", - сообщил Агапов.

"Из "ленкомовцев" выступят Инна Чурикова, Сергей Степанченко, Семен Шкаликов, - продолжил он. - Выступит даже внучка Николая Петровича - Оля. Разумеется, все члены семьи Караченцова будут присутствовать на вечере, который во многом организован их стараниями и проводится совместно с Первым каналом".

Вести вечер будут Анастасия Макеева и Дмитрий Певцов.

Как сообщил Агапов, откроется программа видеоувертюрой, составленной из фрагментов спектаклей, в которых играл Караченцов. Также будут показаны отрывки из его фильмов. "Прозвучат и записи самого Николая Петровича", - заверил он, добавив, что вечер будет показан на Первом канале.

О Николае Караченцове

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году сразу по окончании Школы-студии МХАТ поступил в труппу "Ленкома" (тогда - Театра имени Ленинского комсомола)

В "Ленкоме" он сыграл более чем в 20 постановках разных жанров: от драмы до рок-оперы. Первый успех актеру принесла главная роль в спектакле Марка Захарова "Тиль" (1974). Среди других работ - "Жестокие игры" (1972), "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1976), "Оптимистическая трагедия" (1983), "Гамлет" (1986), "Шут Балакирев" (2001) и другие. Самой известной стала роль графа Резанова в рок- опере "Юнона" и "Авось", которую Караченцов играл с 1981 года на протяжении более 20 лет.

Актер сыграл свыше 100 киноролей. Наибольшую известность ему принесли картины "Старший сын" (1975), "Собака на сене" (1977), "Благочестивая Марта" (1980), "Трест, который лопнул" (1982), "Белые росы" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Криминальный квартет" (1989), "Ловушка для одинокого мужчины" (1990) и другие. Все трюки в приключенческих лентах он исполнял сам, без каскадеров.

Караченцов, находясь за рулем своего автомобиля, 28 февраля 2005 года попал в ДТП в Москве на Мичуринском проспекте. Актер получил серьезную черепно-мозговую травму, более 20 дней провел в коме. Перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации. В 2017 году стало известно, что у актера злокачественное новообразование в левом легком, он прошел несколько сеансов химиотерапии в России и курс лучевой терапии в Израиле.

Умер 26 октября 2018 года. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.