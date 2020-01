Уроженцы России не смогли получить Grammy за лучшее исполнение камерной музыки

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Являющиеся уроженцами России музыканты из американского коллектива Hermitage Piano Trio - скрипач Миша Кейлин, виолончелист Сергей Антонов и пианист Илья Казанцев - не смогли получить в воскресенье премию Grammy в категории "Лучшее исполнение камерной музыки малым ансамблем". Награда в этой номинации досталась струнному квартету Attacca Quartet. Трансляция проходящей в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 62-й церемонии вручения Grammy идет на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи США.

Attacca Quartet удостоен награды за исполнение произведений композитора Кэролайн Шоу, изданных в виде альбома под названием "Orange". Коллектив Hermitage Piano Trio был номинирован на премию за исполнение произведений Сергея Рахманинова (1873-1943).

Кроме того, в данной категории на награду претендовал дирижер Кристофер Раунтри, создатель камерного ансамбля Wild Up, за исполнение работы американского композитора Кристофера Серроне "The Pieces That Fall to Earth", а также струнный квартет PubliQuartet (композиция "Freedom & Faith") и ансамбль ударных инструментов из Чикаго Third Coastal Percussion с композицией "Perpetulum".