Сэм Мендес получил главную награду Гильдии режиссеров США

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Сэм Мендес получил премию Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA) в ключевой номинации. Об этом было объявлено на церемонии вручения этой награды в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в ночь на воскресенье.

Мендес получил награду в категории "Лучший режиссер полнометражного фильма" за работу над картиной "1917", повествующий о судьбе двух солдат в годы Первой мировой войны, которым поручена смертельно опасная миссия. Ранее Мендес получил "Золотой глобус" в этой же номинации.

За награду в этой номинации боролись также Пон Чжун Хо ("Паразиты", Gisaengchung), Мартин Скорсезе ("Ирландец", The Irishman), Квентин Тарантино ("Однажды в… Голливуде", Once Upon a Time... in Hollywood) и Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", Jojo Rabbit).

Награду за лучшую режиссуру документального фильма получил Стивен Богнар из штата Огайо за работу над фильмом "Американская фабрика" (American Factory). На награду также претендовали создатели лент "Пещера" (The Cave), "Дева" (Maiden), "Страна меда" (Honeyland) и "Нация одного ребенка" (One Child Nation).

Церемония вручения премии Гильдии режиссеров США состоялась в 72-й раз. Победители традиционно получают статуэтку в форме режиссерского кресла. В течение последних десятилетий лауреаты главной премии Гильдии режиссеров США за очень редким исключением становились также и обладателями "Оскара" за лучшую режиссерскую работу.