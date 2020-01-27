Более 100 тыс. человек посетили выставку "Импрессионизм и испанское искусство" в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек посетили выставку "Импрессионизм и испанское искусство" в Музее русского импрессионизма в Москве. Она стала самым посещаемым проектом музея.

"За три с половиной месяца с экспозицией познакомились более 100 тыс. человек. Более 60 живописных работ, скульптура и графика из четырнадцати ведущих музеев Испании и четырнадцати частных коллекций были доступны посетителям с 10 октября 2019 года до 26 января 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что музей впервые в России представил испанское искусство рубежа XIX-XX веков в таком объеме и познакомил с творчеством 18 испанских художников, которые работали бок о бок с французскими импрессионистами и участвовали в первых выставках нового направления в европейском искусстве. Среди них Хоакин Соролья, Рамон Казас, Игнази Мальол, Игнасио Cулоага и другие.

Выставочный проект реализован в рамках одного из направлений работы музея - освещения национальных школ импрессионизма. Первый шаг был сделан в 2017 году с открытием выставки "Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа", в планах познакомить москвичей с японской живописью.

"В этом году музей продолжает серию международных выставочных проектов, особое внимание будет уделено истории культурных связей между Россией и Францией. Зрители увидят впервые или редко экспонируемые в стране работы, в том числе произведения из Центра Помпиду, Музея Орсе и Музея Сен-Клу", - говорится в сообщении.

Одним из важнейших проектов называют выставку "Юрий Анненков. Революция за дверью", которая откроется 13 февраля. Экспозиция познакомит с творчеством знаменитого портретиста, художника театра и иллюстратора поэмы "Двенадцать" Александра Блока. В экспозицию войдет ряд работ, созданных мастером в эмиграции и ранее не выставлявшихся в России.