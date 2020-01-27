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За семь лет в России построили и реконструировали более 900 культурных объектов

Среди восстановленных объектов - Троице-Сергиева лавра, а также павильон Арсенал и Золотые ворота в "Царском Селе"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Свыше 900 объектов культуры были построены и отреставрированы в крупных и малых городах России с 2012 по 2019 годы. Об этом говорится в статистических данных Министерства культуры РФ, опубликованных в понедельник на сайте ведомства.

"Всего с 2012 по 2019 годы построены, отреставрированы и реконструированы более 900 объектов. Отремонтированы 585 сельских ДК и 10 цирков, построены 39 инновационных центров и центров культурного развития, отреставрированы более 220 объектов культурного наследия, капитально отремонтированы 34 театра и 10 цирков", - говорится в сообщении.

В Минкультуры уточнили, что в том числе в этот период были восстановлены Омский, Кисловодский и Владивостокский цирки, а также цирк в Нижнем Тагиле. В учреждениях были отреставрированы фасады, арены, гримерки, репетиционные манежи и помещения для животных, установлено необходимое техническое оборудование.

Среди отреставрированных за эти годы объектов: Троице-Сергиева лавра, Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри, Кронштадтский морской собор, объекты Дербентской цитадели Нарын-Кала и Астраханского кремля, объекты культурного наследия "Куртина 19 и башня 16" в Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический", здание Александринского театра и другие.

Минкультуры России приняло участие также в восстановлении исторического облика Ново-Иерусалимского монастыря, реставрации острова-града Свияжска и древнего Болгара, Бахрушинского музея, залов Московского Английского клуба, павильона Арсенал и Золотых ворот в музее-заповеднике "Царское Село". Также продолжается реконструкция монумента "Родина-мать зовет!"

Помимо этого, в Калуге, Первоуральске Свердловской области, и на острове Русский были построены Инновационные культурные центры (ИКЦ). В других малых городах были созданы несколько десятков многофункциональных культурных центров (МКЦ).

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