Художественным руководителем Центра им. Мейерхольда стал Дмитрий Волкострелов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Власти Москвы назначили режиссера, лауреата театральной премии "Золотая маска" Дмитрия Волкострелова новым художественным руководителем Центра имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ), который ранее возглавлял Виктор Рыжаков, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

Рыжаков вступил в должность художественного руководителя "Современника" 4 января, сменив на этом посту Галину Волчек, ушедшую из жизни 26 декабря 2019 года.

"Дмитрий Волкострелов возглавит творческое направление Центра вместо Виктора Рыжакова, назначенного художественным руководителем театра "Современник", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе департамента уточнили, что обязанности директора ЦИМа продолжит исполнять Елена Ковальская.

Режиссер-исследователь

ЦИМ с приходом Волкострелова на пост художественного руководителя продолжит развиваться по пути экспериментального театра и даст возможность молодому поколению "искать и развиваться". Такое мнение высказал ТАСС Виктор Рыжаков.

"Дмитрий - выпускник Школы театрального лидера, созданной при поддержке Департамента культуры города Москвы, где стратегии развития современного театра и идеи горизонтального, социального, инклюзивного театра отрабатывались в течение нескольких лет. [Он] останется не просто режиссером-экспериментатором, опирающимся на традицию и школу, но и сможет продолжить собственный опыт изучения возможностей театрального искусства. Его приход в слаженную команду Центра имени Мейерхольда, великого театрального экспериментатора, может стать органичным для большого круга исследователей современного театра. Уверен, что ЦИМ, задуманный и созданный режиссером-экспериментатором Валерием Фокиным, и сегодня существующий уже как уникальный научно-исследовательский институт театра, с приходом Дмитрия Волкострелова сможет и дальше развиваться по своему задуманному пути, разрушая стереотипы и представления о статичности театрального искусства, и главное, давая возможность молодому поколению художников современного театра искать, экспериментировать и развиваться", - сказал он.

По его мнению, Волкострелов является одним из "редких режиссеров российского театра", который занимается исследованием возможностей театрального искусства, опираясь на опыт русской театральной школы, но при этом отказываясь от известных и удобных моделей театра. "Ученик выдающегося педагога и режиссера Льва Додина, он сознательно отодвигает все привилегии "классической родословной", но ищет свой новый театральный язык и делает расчет на собственное исследование и поиск", - добавил он.

О Дмитрии Волкострелове

Волкострелов родился 17 августа 1982 года, окончил режиссерский факультет СПбГАТИ (ныне Российский государственный институт сценических искусств - прим. ТАСС), где учился на курсе-студии при Академическом Малом драматическом театре (МДТ) - Театре Европы под руководством Льва Додина. В 2006-2007 годах работал в МДТ, снимался в кино. В 2011 году вместе с группой однокурсников основал независимую театральную группу "театр post". В 2013 году Волкострелов стал лауреатом премии "Золотая маска", курирует театральные лаборатории "Свияжская АРТель" и "Аннигиляция" в Казани.