Пушкинский музей и ГЦСИ объявили о старте приема заявок на премию "Инновация"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина и Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) объявили о начале приема заявок на соискание премии в области современного искусства "Инновация-2020", сообщила во вторник пресс-служба музея.

"Премия "Инновация" - одно из важнейших событий в календаре современного российского искусства и первый крупный проект, который Государственный центр современного искусства будет проводить в новом статусе - в составе Пушкинского музея. В прошлом году "Инновация" впервые оказалась за пределами столицы - выставка номинантов и церемония награждения прошли в Нижнем Новгороде. Мы хотели бы продолжать эту практику - для нас очень важно, чтобы разные города России получали доступ к культурным событиям и явлениям самого высокого, мирового уровня", - привели в пресс-службе слова директора Пушкинского музея Марины Лошак.

Заявки принимаются на официальном сайте премии до 16 февраля 2020 года включительно. Подавать их могут бюджетные учреждения культуры, некоммерческие организации, члены экспертного совета и жюри премии. Премия "Инновация-2020" присуждается в шести конкурсных номинациях: "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Региональный проект", "Новая генерация", "Образовательный проект". Также премия включает две внеконкурсные номинации - "За вклад в развитие современного искусства" и "За поддержку современного искусства России". Дополнительный приз в номинации "Новая Генерация" вручает партнер премии - Французский институт при посольстве Франции в России.

В состав экспертного совета вошли авторы проектов-победителей "Инновации-2019" и представители российского художественного сообщества: Яна Гапоненко (Владивосток) - куратор, основатель и руководитель Владивостокской школы современного искусства; Виктория Кондрашова (Москва) - куратор, директор Aksenov Family Foundation; Антон Кочуркин (Москва) - художник, архитектор, основатель проектной группы "8 линий", куратор фестиваля "Архстояние" (Никола-Ленивец, Калужская область); Екатерина Лазарева (Москва) - художник, кандидат искусствоведения, куратор музея современного искусства "Гараж", старший научный сотрудник Государственного института искусствознания, доцент РГГУ и др.

Жюри премии "Инновация-2020" будет международным, его состав будет объявлен весной 2020 года. Открытие выставки номинантов и церемония награждения победителей состоятся 30-31 мая 2020 года в Нижнем Новгороде.

О премии

Премия "Инновация" учреждена в 2005 году и проводится под эгидой и при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. С 2019 года "Инновация" проводится командой ГЦСИ "Арсенал" в Нижнем Новгороде совместно с правительством Нижегородской области. В прошлом году лауреатами премии стали художники Владимир Селезнев, Анна Ротаенко, проект "Суперобложка. Краснодар" (Елена Ищенко, Денис Яковлев), "Владивостокская школа современного искусства" Яны Гапоненко, кураторы Ярослав Воловод, Валентин Дьяконов и Екатерина Лазарева ("Ткань процветания") и др.