Латвийская оперная певица Кристине Ополайс впервые даст сольный концерт в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Латвийская оперная певица Кристине Ополайс даст первый сольный концерт в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба организатора гастролей - агентства Moscow Nights.

"В 2003 году Ополайс приезжала в Москву на гастроли никому не известной хористкой Латвийской национальной оперы. Именно тогда, стоя на сцене Большого театра, певица поклялась себе, что вернется, но уже в качестве оперной звезды", - отметили организаторы. Концерт пройдет 25 февраля на сцене Большого зала консерватории.

Слава пришла к Ополайс после дебюта в Берлинской государственной опере. За ним последовали приглашения в Ла-Скала, Венскую оперу, Королевский театр "Ковент-Гарден", Цюрихский оперный театр, Баварскую государственную оперу и в "Метрополитен-опера". Сегодня Ополайс считается одной из лучших исполнительниц ведущих женских партий в операх Джакомо Пуччини.

В Москве коронные арии своего репертуара сопрано исполнит в сопровождении симфонического оркестра под управлением дирижера Адриана Перрюшона. В концерте также примет участие тенор Джонатан Тетельман.

Вечер будет посвящен памяти режиссера Андрейса Жагарса, возглавлявшего Латвийскую национальную оперу с 1996 года по 2013 год. С Ополайс режиссера связывала многолетняя дружба, именно он увидел в начинающей певице потенциал оперной дивы и выдающейся актрисы, пояснили организаторы московского концерта.