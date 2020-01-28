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Работ победителей фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" покажут в восьми городах

Первым городом, где откроется выставка 4 февраля, станет Омск

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Выставка победителей ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна" от Русского географического общества, пройдет в мультимедийных парках "Россия - моя история" в восьми городах. Первым городом, где откроется выставка 4 февраля, станет Омск, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда "Россия - моя история", который выступает соорганизатором.

"Мультимедийные исторические парки Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Самары, Омска, Тюмени, Екатеринбурга и Якутска примут у себя 100 уникальных фотографий из разных уголков страны. <…> На выставке посетителей ждет интересное путешествие по России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы будут представлены в номинациях: "Культурное наследие", "Коренные и малочисленные народы России", "Россия с высоты птичьего полета" и других. "Все 100 произведений уникальны не только как свидетельства, но и как художественные произведения. Эти кадры вновь и вновь убеждают, что и в XXI столетии фотографии способны удивлять. Даже в наш век фото- и видеофиксации они становятся ценным свидетельством того, что большинство людей может никогда не увидеть вживую", - отметили в фонде.

Отмечается, что первым городом, где откроется выставка 4 февраля, станет Омск. До конца марта экспозиция начнет работу и в семи других городах. Посетить ее можно бесплатно.

"Эта выставка будет интересна зрителям всех возрастов при условии, что они захотят удивиться, узнать что-то новое и открыть для себя Россию как источник вдохновения для стольких талантливых фотографов. Выставку будут сопровождать экскурсионная программа, а аудиогид, встроенный в мобильное приложение, можно будет унести домой", - приводятся в сообщении слова руководителя московского исторического парка "Россия - моя история" Ивана Есина.

Прием работ стартовал 14 октября 2019 года и завершится 31 января 2020-го. В этом году, помимо традиционных номинаций конкурса, таких как "Пейзаж", "Дикие животные", "Россия с высоты птичьего полета", появятся несколько новых. Среди них, например, номинация "Живой архив": ее участникам предложат сделать современные фотографии, повторяющие архивные снимки XIX в. - первой половины ХХ в. В жюри конкурса войдут президент РГО Сергей Шойгу, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак, музыкант и телеведущий Сергей Шнуров, известные фотографы Сергей Горшков, Сергей Берменьев и другие.

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