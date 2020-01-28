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Продюсер Игорь Угольников поставит обелиск на месте подвига подольских курсантов

Монумент могут установить в деревне Горловка

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Генеральный продюсер военной драмы "Подольские курсанты" Игорь Угольников планирует поставить обелиск в деревне Горловка, рядом с местом, где молодые курсанты Подольских артиллерийского и пехотного училищ сдерживали фашистское наступление в октябре 1941 года. Об этом он сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

"Готовясь к этой картине ["Подольские курсанты"], я нашел своего героя - своего деда, который погиб в народном ополчении <...> Я нашел не только место его гибели (а он был расстрелян 6 октября вместе с остальными бойцами в деревне Горловка), но нашел свидетельницу тех событий, ей 91 год. Теперь мы будем проводить там раскопки, я поставлю там обелиск не только ему, конечно, но всем погибшим воинам Первой дивизии народного ополчения", - сказал он.

Угольников добавил, что премьерные показы фильма "Подольские курсанты" пройдут с 30 апреля в Москве, Подольске, Калужской области и Санкт-Петербурге. Съемки проходили в Подольске и Калужской области с использованием техники времен Великой Отечественной войны. Режиссером фильма стал Вадим Шмелев. Роли в картине играют Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Сергей Бондарчук (младший), Дарья Урсуляк и другие артисты.

Три с половиной тысячи курсантов Подольских пехотного и артиллерийского училищ в 1941 году закрыли брешь на линии фронта и не допустили прорыва немецкий войск по Варшавскому шоссе через Подольск до подхода советских резервов. Память об этом подвиге сохранена в мемориалах, названиях улиц, литературе и живописи.

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