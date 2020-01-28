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Минкультуры: Star Media не подавала заявку на субсидии для фильма о "Машине времени"

Ранее в СМИ появилась информация, что съемки фильма были отменены из-за отказа Минкультуры финансировать проект

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Кинокомпания "Star Media", которая планировала снять фильм к 50-летию группы "Машина времени", не обращалась в Министерство культуры РФ для получения финансирования, сообщила во вторник руководитель пресс-службы министерства Анна Усачева.

Ранее в СМИ появилась информация, что съемки фильма были отменены из-за отказа Минкультуры финансировать проект.

"Кинокомпания ООО "Star Media" не подавала в ведомство заявку на получение субсидии, соответственно, не участвовала в наших традиционных питчингах. Отметим, что распределение субсидий на производство национальных фильмов осуществляется министерством в установленном законодательством порядке в рамках конкурсного отбора организаций кинематографии, претендующих на соответствующую государственную поддержку", - отметила она.

В пресс-службе также подчеркнули, что в 2019 году Минкультуры направило продюсеру кинокомпании "Star Media" Андрею Комарову письмо, где сообщалось о готовности рассмотреть вопрос финансировании фильма в случае его представления на очередной конкурс по реализации проектов национальных фильмов в апреле-мае 2019 года. Однако компания так и не подала заявку на получение субсидии.

Лидер группы Андрей Макаревич опубликовал на своей странице в Facebook информацию об отмене съемок фильма. В сообщении он уточнил, что инициатором съемок выступил Андрей Комаров. Картина должна была состоять из 10-15 новелл, каждая из которых основывалась на песне группы и должна была быть снята разными режиссерами. Принять участие в съемках согласились: Борис Хлебников, Павел Лунгин, Гарик Сукачев, Валерий Тодоровский, Юрий Быков и другие.

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