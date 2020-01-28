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Театральные постановки и литературные вечера проведут в Москве в честь 160-летия Чехова

Мероприятия пройдут с 29 января по 25 февраля

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Библиотеки и культурные центры Москвы подготовили специальную программу к 160-летию со дня рождения Чехова, театральные постановки и литературные вечера пройдут с 29 января по 25 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата мэра и правительства столицы.

"Почти месяц в библиотеках и культурных центрах Москвы будет идти специальная программа к юбилею Чехова. Она рассчитана и на детей, и на взрослых. Запланированы десятки мероприятий: литературные вечера, просмотры любимых экранизаций, театральные постановки, викторины, лекции", - в сообщении приводятся слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она уточнила, что все мероприятия, приуроченные к 160-летию со дня рождения Чехова, пройдут с 29 января по 25 февраля. Большая часть из них - непосредственно в день рождения русского классика - 29 января. В библиотеке № 4 имени Е. Фурцевой (Фрунзенская набережная, дом 50) для посетителей подготовили виртуальную экскурсию "А. Чехов. Штрихи к портрету", в основу которой легли воспоминания современников о писателе и его письма.

В этот же день в библиотеке № 245 состоится литературная встреча "Художник жизни", где гости познакомятся с интересными фактами из жизни писателя, а также узнают о мнении современников о нем.

"В библиотеке № 20 имени А. Дельвига (Аптекарский переулок, дом 8/2) 29 января в 10:00 начнется литературная игра для детей. Она будет основана на юмористических рассказах писателя. Ребятам нужно будет определить персонажа по фрагменту текста, отгадать произведения по иллюстрации, а героев - по портретам", - отмечается в материале.

В день рождения писателя в библиотеке № 131 (улица Братиславская, дом 26) презентуют новый проект "Театральная среда", призванный объединить творческих людей, поклонников литературы и театра. Тут также пройдет спектакль "ЧеХствование". В постановке примут участие актеры театра "У Никитских ворот": заслуженный артист России Юрий Голубцов, Валерий Толков, Владимир Давиденко и Гульнара Хасанова.

О Чехове

Антон Чехов родился 29 января 1860. В 1879 году Чехов окончил гимназию и уехал из Таганрога в Москву. В этом же году Чехов поступил на медицинский факультет Московского университета имени И. Сеченова.

Чехов печатался в московских юмористических журналах "Будильник", "Зритель", "Осколки", сотрудничал с "Петербургской газетой", газетой "Новое время" и "Русскими ведомостями". В 1882 году писатель завершил работу над первым сборником рассказов "Шалость", но в печать он так и не вышел, вероятно из-за финансовых проблем. Первый сборник Чехова, "Сказки Мельпомены", увидел свет в 1884 году.

В марте 1892 года Чехов купил имение в Мелихове. Врачебная практика отнимала много сил и времени, но именно в Мелихове Чехов написал свои самые известные произведения: пьесу "Чайка", повесть "Палата № 6", рассказы "Дом с мезонином" и "Человек в футляре" - всего около 40 значительных произведений.

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