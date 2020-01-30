Математики назвали Рахманинова главным новатором среди классических композиторов

ТАСС, 30 января. Математики из Южной Кореи создали алгоритм, способный оценивать уровень влияния и вклада в развитие музыки классических композиторов, чье творчество относится к 1700-1900 годам. Рахманинов, Бах и Брамс оказались главными новаторами этой эпохи, пишут исследователи в журнале EPJ Data Science.

"Наш алгоритм может определять то, насколько были похожими мелодии и гармонии в пьесах, написанных одними и теми же композиторами в разные периоды, а также отслеживать характер эволюции западных стилей музыки, раскрывая то, как разные авторы влияли друг на друга", - заявил математик из Корейского института передовых технологий в Тэджоне Джу-Ён Парк (Juyong Park), чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Историки считают, что первые профессиональные музыканты и композиторы появились примерно 2,5 тыс. лет назад в Древней Греции. В дальнейшем, как предполагают математики и антропологи-эволюционисты, музыка, как и другие элементы человеческой культуры, развивалась под действием естественного отбора. Так, приятные и красивые наборы звуков распространялись и эволюционировали в культурной среде, а неприятные мелодии "вымирали" из-за отсутствия спроса. В прошлом ученые считали, что этот процесс протекал одинаковым образом среди всех людей, однако недавние наблюдения за музыкальными вкусами коренных жителей Амазонии показали, что это не всегда так.

Как отмечает Парк, его научный коллектив заинтересовался тем, как подобные процессы протекали в период начала XVIII - конца XIX века. Считается, что в это время закончилось формирование концепции классической музыки, начали возникать первые современные жанры.

Инновации в музыке

Для изучения процессов музыкальной эволюции, а также поиска самых влиятельных и инновационных композиторов корейские математики создали специальный алгоритм, который разбивал произведения на "кодовые слова". Так ученые назвали короткие последовательности из нот, которые должны были проигрываться музыкантом одновременно и в определенной последовательности.

Сравнивая наборы "кодовых слов", программа определяла то, насколько похожими были различные произведения, как часто и в какой степени они заимствовали приемы, которые использовал их автор в своих прошлых работах. Аналогичным образом алгоритм определял степень эволюционного "родства" пьес разных авторов и определял степень их инновационности.

Работу этого алгоритма ученые проверили на 900 произведениях, написанных двумя десятками композиторов, работавших в XVIII-XIX веках. В их число вошли многие европейские и российские классики: Шуман, Шопен, Бах, Моцарт, Гайдн, Мусоргский, Чайковский.

Анализ показал несколько интересных трендов. Например, высокий уровень инновационности не был главным критерием успеха композиторов. К примеру, Бетховен и Моцарт очень сильно влияли на развитие музыки, однако их собственное творчество почти не менялось со временем. В отличие от творчества главных новаторов XIX века - Рахманинова, Брамса и Мендельсона.

В то же время, согласно расчетам, Бах - один из главных новаторов XVIII века - сильно уступал по уровню влияния Георгу Генделю, чьи произведения были особенно однообразными в сравнении с музыкой других великих композиторов.

Все это, как отмечают ученые, усложняет наши представления о том, как эволюционировала музыка и какую роль в ее развитии играли новации, придуманные композиторами. Как показывают примеры Баха и Моцарта, высокий уровень креативности не всегда гарантирует успех и влияние, заключают ученые.