Пермский театр оперы и балета станет площадкой для стажировки студентов из Австрии

ПЕРМЬ, 31 января. /ТАСС/. Пермский академический театр оперы и балета имени Чайковского заключил соглашение о сотрудничестве с университетом Моцартеум в Зальцбурге, это позволит приглашать студентов на стажировку в театр, а также создавать совместные постановки, сообщает в пятницу пресс-служба Пермской оперы.

"Мы договорились, что театр станет площадкой для практики студентов Моцартеума. Это означает, что Пермская опера будет иметь возможность отбирать лучших артистов в свои проекты, обновляя кадровый резерв. Планируются совместные концерты и постановки оперных спектаклей, первый из которых будет выпущен уже в будущем сезоне", - приводятся в сообщении слова генерального директора театра Андрея Борисова.

По словам Борисова, Пермская опера в этом году также будет участвовать в постановке оперы "Милосердие Тита" Моцарта, которую организует университет в Зальцбурге. Кроме того, в Моцартеуме пермский театр намерен поставить оперы "Моцарт и Сальери" Римского-Корсакова и "Иоланта" Чайковского.

Соглашение предполагает и проведение творческих встреч, семинаров, мастер-классов для студентов - режиссеров, продюсеров, вокалистов, музыкантов оркестра. По информации пресс-службы, Пермская опера стала первым театром в России, с которым известный австрийский университет намерен сотрудничать. Делегация Моцартеума приедет в Пермь в конце марта.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, он создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска".

Университет Моцартеум в Зальцбурге - один из крупнейших международных научно-образовательных центров в области музыки и театра. Свою историю он ведет с 1841 года, когда по инициативе вдовы Моцарта Констанции при Кафедральном соборе Зальцбурга было образовано Музыкальное общество Моцартеум для изучения наследия композитора и обучения молодых музыкантов. Здесь по направлениям композиции, сценографии, актерского мастерства, режиссуры, танца, теории музыки и других обучаются порядка 1,7 тыс. человек со всего мира, действует около 40 учебных курсов в области музыки, исполнительского и изобразительного искусств.