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AP: умерла автор бестселлера "Дети не вернутся" Мэри Хиггинс Кларк

Ей было 92 года

ТАСС, 1 февраля. Американская писательница Мэри Хиггинс Кларк, автор более 50 книг в жанре триллера, в том числе бестселлера "Дети не вернутся", умерла в пятницу в возрасте 92 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, Кларк умерла в городе Нейплс штата Флорида.

Мэри Хиггинс Кларк родилась 24 декабря 1927 года в Нью-Йорке. За свою жизнь она создала более 50 книг в жанре триллера, 51 из которых стала бестселлером в США и европейских странах. Ее книги были переведены на многие языки мира. Романы "Дети не вернутся", "Плач в ночи", "Любит музыку, любит танцевать" - одни из самых популярных произведений, переведенных на русский.

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