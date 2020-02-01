В Железноводске впервые пройдет театральный фестиваль

ПЯТИГОРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Фестиваль "Театральная зима на водах" впервые пройдет в Железноводске Ставропольского края с 22 февраля по 2 марта в рамках национального проекта "Культура", сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске в этом году впервые пройдет фестиваль "Театральная зима на водах". Он проводится для привлечения туристов во время низкого курортного сезона. Событийный туризм в это время года не развит. А этот фестиваль - повод приехать отдыхать именно к нам", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, жителям и гостям курортного региона будут представлены постановки ведущих театральных трупп страны. Откроется фестиваль спектаклем от артистов МХАТ имени Горького "Леди Гамильтон". Всего пройдет пять спектаклей.

Фестиваль учрежден министерством культуры Российской Федерации при поддержке министерства культуры Ставропольского края.

Нацпроект "Культура" рассчитан до 2024 года и включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". На его реализацию планируется выделить 113,5 млрд рублей.