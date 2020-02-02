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Музей "Херсонес Таврический" подал в Минкультуры РФ план по сохранению генуэзской крепости

После одобрения заявки учреждение сможет приступить к проектированию, необходимому для проведения реконструкции

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Севастопольский музей-заповедник "Херсонес Таврический" направил в Министерство культуры РФ предложения по сохранению генуэзской крепости Чембало, расположенной на территории города, сообщила ТАСС директор музея Елена Морозова.

В конце 2019 года планировалось завершить разработку концепции реставрации и благоустройства крепости Чембало.

"Сейчас подана в министерство заявка, эта заявка рассматривается. Я надеюсь, что в этом году она получит одобрение", - сказала Морозова.

Она уточнила, что специалисты изложили свое видение развития территории около крепости и противоаварийных мероприятий на самом объекте. Если концепцию одобрят, можно будет приступить к проектированию, необходимому для проведения работ.

Средневековая крепость находится на берегу Балаклавской бухты, она была центром генуэзской колонии Капитанство Готия. Сейчас строение в плачевном состоянии, доступ внутрь закрыт. Крепость является объектом музейного комплекса "Херсонес Таврический", однако туристической инфраструктуры там нет.

О музее

Территория, где расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н.э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н.э. В Средние века здесь основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит свыше 30 тыс. книг.

Теги
РоссияСевастополь
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