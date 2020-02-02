Государственный Эрмитаж повышает цены на билеты для иностранцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж увеличит стоимость единого билета в музей с 4 февраля на 100 рублей - до 800 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте музея.

Представители музея отмечают, что существующие льготы для граждан России и Белоруссии останутся в силе: они по-прежнему смогут посетить Эрмитаж за 400 рублей. Для людей, имеющих право на бесплатный вход, условия посещения Эрмитажа также не изменятся. Повышение цены на билеты коснется в основном иностранных посетителей.

"Государственный Эрмитаж информирует, что полная стоимость единого билета в Эрмитаж, который позволяет в течение одного дня посетить Основной музейный комплекс (Зимний дворец, Старый, Малый и Новый Эрмитаж), Зимний дворец Петра I, Восточное крыло Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, с 4 февраля 2020 года составляет 800 рублей. Для граждан России и Республики Беларусь остается специальное предложение, дающее возможность посетить за один день Основной музейный комплекс, Зимний дворец Петра I и Главный штаб. Цена такого билета - 400 рублей", - говорится в сообщении.

Право на бесплатный входной билет в Эрмитаж имеют 20 категорий посетителей, включая детей, учащихся и студентов (вне зависимости от гражданства), а также российских пенсионеров. "Для всех индивидуальных посетителей бесплатными днями остаются каждый третий четверг месяца, 7 декабря (День Эрмитажа) и 18 мая (Международный день музеев)", - уточнили представители музея.

Причины повышения стоимости билетов в сообщении не поясняются. Ранее генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский высказал опасение, что доходы музея от продажи билетов в начале года могут снизиться после сокращения турпотока в Санкт-Петербург из Китая в связи с ограничениями из-за коронавируса. Пиотровский отметил, что иностранные туристы, которые платят полную стоимость билета, обеспечивают музею поступление средств, необходимых для реализации социальной программы Эрмитажа.