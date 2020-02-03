Фильм "Плохие парни навсегда" вновь возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Фильм "Плохие парни навсегда" вновь стал лидером российского проката, собрав 154,2 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 30 января по 2 февраля.

Американский комедийный боевик режиссеров Адиля Эль Арби и Билала Фаллы вышел в российский прокат 23 января и стал продолжением лент "Плохие парни" (1995) и "Плохие парни - 2" (2003). Согласно сюжету, детективы Майк Лоури и Маркус Бернетт забывают старые обиды и объединяются, когда их начинает преследовать албанский наемник, который жаждет отомстить за смерть своего брата. Главные роли в фильме исполнили Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Деррик Гилберт, Ванесса Энн Хадженс, Александр Людвиг и др.

Второе место по кассовым сборам досталось военной драме "1917" режиссера Сэма Мендеса, которая вышла в российский прокат 30 января и собрала 115,4 млн рублей. История повествует о двух солдатах британской армии времен Первой мировой войны. Героям необходимо доставить срочную телеграмму, чтобы остановить наступление своих войск и спасти более 1,5 тыс. жизней. На пути, который пролегает через оставленные позиции немецкой армии, им предстоит преодолеть множество трудностей. Главные роли в фильме сыграли Бенедикт Камбербэтч, Эндрю Скотт, Марк Стронг, Ричард Мэдден и др.

На третьем месте расположился российский фантастический боевик "Кома" режиссера Никиты Аргунова. Картина вышла в прокат 30 января и собрала за минувшие четыре дня 81,5 млн рублей. Согласно сюжету, после страшной аварии молодой талантливый архитектор приходит в себя и обнаруживает, что мир, в который он попал, лишь частично похож на реальный. Этот мир состоит из воспоминаний людей, которые находятся в коме. Как и память человека, этот мир фрагментарен и непостоянен. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, и побороться за жизнь и выход в реальный мир. Главные роли в фильме сыграли Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Милош Бикович, Антон Пампушный и Константин Лавроненко.