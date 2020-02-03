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Малая сцена появится в Волковском театре в Ярославле в 2022 году

Она будет рассчитана на 250 зрителей

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Малая сцена, рассчитанная на 250 зрителей, появится в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле в 2022 году. Об этом сообщил в понедельник журналистам художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.

"В 2022 году нас ждет малая сцена. Там, где сейчас декорационный цех, будет малая сцена на 250 мест", - сказал Пускепалис.

По его словам, малая сцена будет использоваться для спецпроектов, лекций и других мероприятий. Камерная сцена, которая сейчас работает в театре, останется. Таким образом в Волковском театре будет три площадки.

Ранее Пускепалис сообщал, что Министерство культуры РФ одобрило предложение театра о создании в нем новой малой сцены. Создание новой сцены позволит увеличить зрительскую аудиторию. Планировалось, что из здания театра будут выведены производственные цеха.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Теги
РоссияЯрославская областьПускепалис, Сергей Витауто
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