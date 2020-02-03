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Умерла бывший главный редактор "Ленфильма" Фрижетта Гукасян

Ей было 89 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств России Фрижетта Гукасян, которая с 1960-х по 1990 годы работала на киностудии "Ленфильм", умерла на 90-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 2 февраля оборвалась жизнь кандидата искусствоведения, заслуженного деятеля искусств РФ, кавалера ордена "Знак Почета" Фрижетты Гургеновны Гукасян", - говорится в сообщении.

Гукасян родилась 17 июля 1930 года, после окончания ВГИКа в 1954 году пришла на работу редактора сначала на студию "Леннаучфильм", а через четыре года - на "Ленфильм", где проработала десятки лет на должности главного редактора.

Как отметили в Союзе кинематографистов, Гукасян обладала талантом редактора, активно поддерживала мастеров киноискусства в трудные периоды их творчества.

На сайте "Ленфильма" о Гукасян написано, что "ее высокий профессионализм помог раскрытию и становлению творческих индивидуальностей многих драматургов и режиссеров, работавших в объединении, среди них Алексей Баталов, Алексей Герман, Динара Асанова".

Гукасян участвовала в создании фильмов "Донская повесть", "Три толстяка", "Ася", "Король Лир", "Чужие письма", "Собачье сердце", "Идиот", "Мастер и Маргарита" и других.

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