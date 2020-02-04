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Фильм о Шарле де Голле впервые снят во Франции

Показ киноленты прошел в парижской Военной академии

ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Премьера художественного фильма "Де Голль" (De Gaulle, 2020) состоялась в понедельник вечером в Париже. Это первая полнометражная художественная лента, посвященная историческому лидеру Франции генералу Шарлю де Голлю (1890-1970).

Первыми зрителями картины, просмотр которой прошел в парижской Военной академии, стали руководители вооруженных сил республики, деятели культуры, политики, журналисты. Аудитория встретила овацией работу режиссера Габриеля Ле Бомена и актерского дуэта - Ламбера Вильсона, глубоко раскрывшего образ генерала, и Изабель Карре, создавшей кинопортрет его жены Ивонн.

В дни испытаний

"Надо спасти Францию", - эти строки из письма лидера французского Сопротивления родным в драматические дни 1940 года стали путеводной нитью киноповести. Ее действие охватывает несколько недель - от майских боев дивизии де Голля с нацистами до июньского воззвания. Кадры, на которых 18 июня 1940 года, спустя четыре дня после вступления нацистов в Париж, он призывает соотечественников в радиообращении из Лондона присоединиться к движению Сопротивления, являются кульминацией картины.

Генерал бросил вызов вождям режима Виши, решившим сотрудничать с врагом. Он пошел на такой шаг несмотря на ожидавшие его репрессии: заочный приговор к разжалованию и смертной казни. "Де Голлем руководило чувство родины, - отметил Вильсон. - Он ощущал неразрывную связь с историей".

Как рассказал зрителям актер, ему посчастливилось лично встречаться со своим героем. "Вероятно, в этой аудитории я единственный, кто в бытность школьником был приглашен президентом на елку в Елисейский дворец, - сказал он. - Знал бы я тогда, что мне предстоит воплотить образ де Голля на экране".

По признанию Вильсона, он отказался от попыток копировать голос героя, хорошо известный по радио- и телепрограммам. "Это было бы невыполнимой задачей, - считает актер. - Я предпочел сосредоточить усилия на том, как лучше донести до зрителей слова, сказанные им в решающий момент французской истории".

Три даты

Авторы картины поблагодарили Министерство вооруженных сил Франции за помощь в создании киноленты. Как напомнила заместитель главы военного ведомства Женевьев Дарьесек, на этот год приходятся сразу три памятных даты, связанные с биографией генерала. Это 130 лет со дня рождения де Голля (22 ноября), 80 лет со времени знаменитого обращения к соотечественникам (18 июня) и 50 лет с момента кончины генерала (9 ноября). "Парижская аван-премьера стала, по сути, прологом этой триады", - заметила госсекретарь

"Как это ни удивительно, это первая кинолента о де Голле, - подтвердил специалист по историческому наследию Жан Вендру. - Возможно, прежде кинематографистов останавливали масштабы темы. На мой взгляд, постановщику Габриэлю Ле Бомену и его соратникам удалось правильно выбрать временные рамки, ярко передать характер де Голля".

"Пока мы еще не начинали переговоров о показе нашей работы за рубежом, - сказал ТАСС постановщик Габриэль Ле Бомен. - Но нам бы очень хотелось, чтобы ее увидели в России".

Отношение к России

Зрители посетили и открывшуюся в Военной академии выставку о жизненном пути де Голля. Принадлежавший по рождению к "дворянству шпаги", он с юных лет избрал военную службу.

Ранение под Верденом в Первую мировую едва не стоило капитану де Голлю жизни. Он выжил, но был захвачен немцами.

В Баварском форте Ингольштадт для особо непокорных узников оказался вместе с 23-летним русским подпоручиком Михаилом Тухачевским, будущим маршалом. Подружившиеся пленники неоднократно пытались бежать. Но де Голлю с его огромным ростом (193 см) скрытно покинуть форт не удалось. На родину он смог вернуться уже после объявления перемирия.

Двадцать лет спустя с началом нового вторжения во Францию дивизия де Голля остановила продвижение немецких танков под Ланом. Его включили в состав правительства, но вскоре прежний кабинет ушел в отставку, а новый премьер Филипп Петен заключил перемирие с нацистами.

За неповиновение режим Виши заочно приговорил генерала к смертной казни, но не смог осуществить угрозу. В августе 1944 года уже в качестве главы сил Освобождения де Голль вернулся в освобожденный Париж.

В картине Шарль и Ивонн де Голль показаны не только на фоне политических и военных событий. Они делили заботы о младшей дочери Анне, страдавшей неизлечимым недугом. После войны супруги основали фонд помощи больным детям. Изабель Каррер нашла точные краски, чтобы передать образ Ивон де Голль.

Последние годы

В послевоенную эпоху генерал будет уходить и возвращаться в политику, но никогда не поступится принципами. "Он дорожил связями с Россией, - вспоминал племянник исторического лидера Франции Бернар де Голль. - Наши страны были союзниками в двух мировых войнах, и основатель движения "Свободная Франция" не забывал об этом".

Возглавляя Францию в качестве президента в 1959-1969 годах, Шарль де Голль стремился не допустить конфронтации блоков.

Свой 12-дневный визит в Россию - так всегда называл он страну Пушкина и Толстого - генерал совершил в разгар "холодной войны". Де Голль, чье правление ознаменовалось также выдворением штаб-квартиры НАТО из Франции, ушел в отставку в апреле 1969 года.

Последний период жизни он провел в загородном доме в Коломбе-ле-Дез-Эглиз. В день его кончины сын генерала Филипп напомнил правительству завещание отца: никаких посмертных почестей и наград, на надгробном камне - только даты и имя: Шарль де Голль.

Теги
ФранцияДе Голль, Шарль
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