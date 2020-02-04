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Предметы, найденные на раскопках у Тульского кремля, покажут на выставке к его 500-летию

В экспозиции представят более 250 предметов быта, украшений, элементов чугунного литья и кованых изделий
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Описание
© Алексей Шершнев/ТАСС
© Алексей Шершнев/ТАСС
© Алексей Шершнев/ТАСС
© Алексей Шершнев/ТАСС
© Алексей Шершнев/ТАСС

ТУЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Более 250 предметов быта, украшений, элементов чугунного литья и кованых изделий, обнаруженных археологами на раскопках в историческом центре Тулы, представят на выставке "Неизвестная Тула" в Тульском кремле к его 500-летию. Об этом сообщил журналистам во время предпоказа выставки во вторник заведующий отделом археологии Тульского областного объединения "Историко-краеведческий и художественный музей" Юрий Якимов.

"Материалы от наших коллег, которые проводили исследования в исторической части Тулы, - липецкой организации "Экспертиза Черноземья", мы получили только во второй половине 2019 года. Это различные предметы, найденные в 2017-2018 годах во время раскопок на улице Металлистов, которая теперь становится музейным кварталом, и на Крестовоздвиженской площади. Их свыше 1,5 тыс. единиц. Более 250 предметов мы обработали и представили на выставке", - сказал Якимов.

Среди экспонатов выставки "Неизвестная Тула" представлены кованые элементы ворот, дверей, фрагменты чугунных оград, изразцы, посуда, столовые приборы, детали одежды, ювелирные украшения, плотницкие и столярные инструменты. По словам Якимова, они были обнаружены на территориях рядом с кремлем, где в XVII-XIX веках располагались жилые дома, усадьбы, проходили мостовые. Исследования проводились перед началом работ по реконструкции бывших купеческих особняков и других построек, созданию пешеходной зоны рядом с кремлем. "Выставка имеет три блока: витрины с подлинниками, фотографии этапов исследований и видов старой Тулы, а также мультимедийные комплексы, с помощью которых можно познакомиться с публикациями СМИ о раскопках, увидеть предметы в том виде, в котором они попали в руки археологов", - отметил Якимов.

Экспозиция создана во время подготовки к празднованию 500-летию Тульского кремля, которое отметят в сентябре 2020 года. Выставка расположена в помещении музейно-выставочного комплекса кремля, о дате официального открытия пока не сообщается.

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Завершение строительства Тульского кремля в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений "Большой засечной черты" имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII веках объединила территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, она защищала границы государства от постоянных набегов с юга.

Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. На ремонт объектов культурного наследия и создание музейного квартала в историческом центре Тулы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было выделено около 700 млн рублей.

Теги
РоссияТульская область
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