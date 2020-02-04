Выставка фотографий Ги Бурдена пройдет в Центре имени братьев Люмьер

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Выставка работ французского фотографа Ги Бурдена "Следуй за мной", на которой публике будут представлены известные работы автора разных периодов его творчества, пройдет в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве с 28 февраля по 17 мая. Об этом сообщили в пресс-службе галереи во вторник.

"Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет ретроспективную выставку одного из самых влиятельных фотографов второй половины XX века, французского художника, новатора и революционера fashion-фотографии Ги Бурдена. На выставке будет представлено более 50 самых узнаваемых работ автора разных лет, начиная с 1950-х и до середины 1980-х", - сказали в пресс-службе.

Как рассказали организаторы выставки, Бурден обучился фотографии во время службы в армии в конце 1940-х, после чего в начале 1950-х он стал протеже одного из самых значимых фотографов XX века - Ман Рэя. Широкую известность фотографу принесли яркие цветные кадры с необычными, сюрреалистическими композициями и парадоксальными сюжетами. "Уже в ранних черно-белых работах, которые также будут представлены в экспозиции, можно увидеть, как зарождались те или иные приемы, которые будут развиты в более поздних работах, выполненных в цвете", - отметили в пресс-службе.

В Центре им. Люмьер добавили, что Бурден стал одним из первых авторов, изменивших жанр коммерческой фотографии, отказавшись от прямой презентации продукта в пользу художественного образа. Вдохновение фотограф находил в работах Ман Рэя и Рене Магритта, фотографиях Эдварда Уэстона, фильмах Луиса Бунюэля и Альфреда Хичкока.

Бурден сотрудничал с такими ведущими брендами, как Chanel, Chlo, Issey Miyake, Emanuel Ungaro, Gianni Versace, Pentax и многими другими. Сегодня его работы хранятся в коллекциях крупнейших музеев мира, таких, как Tate Modern, Музей Виктории и Альберта (V&A), Национальная портретная галерея (Лондон), Музей современного искусства (MoMA), Международный центр фотографии (ICP) (Нью-Йорк).