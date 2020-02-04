Музей-заповедник "Петергоф" посвятит праздники фонтанов 2020 года юбилею Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" посвятит праздники фонтанов в 2020 году теме Победы в Великой Отечественной войне и послевоенного восстановления памятников культуры. Об этом рассказала во вторник ТАСС генеральный директор "Петергофа" Елена Кальницкая.

"Военным событиям будут посвящены два спектакля, осенний и весенний, один будет более памятным, второй расскажет о возрождении дворцов после войны и о месте культуры", - отметила Кальницкая.

Речь идет о традиционных ежегодных праздниках, посвященных открытию петергофских фонтанов весной и закрытию осенью. Также к 75-летию Победы в Петергофе откроют выставки, мультимедийную и баннерную, посвященные послевоенному восстановлению Большого Петергофского дворца и других памятников, разрушенных в годы немецкой оккупации.

Юбилейный год

Для Большого Петергофского дворца 2020 год - юбилейный: в феврале 1720 года Петр I указал "в Петергофе палатки сделать и канал", с этого указа началась история дворца, в первые годы существования именовавшегося Нагорными палатами. Первыми архитекторами "палаток" были приглашенный Петром француз Жан-Батист Леблон, Иоганн Браунштейн и Николо Микетти - воплощая замысел самого царя, они построили небольшое двухэтажное здание, к которому примыкал судоходный канал, позволявший подплывать от Финского залива к самому входу. "При Петре дворец строился как типичный для того времени "дом для зело именитых", современный вид он приобрел уже при дочери Петра Елизавете, которая поручила перестройку дворца итальянскому архитектору Растрелли, и это одно из лучших его творений", - сказала Кальницкая.

Перестройка Растрелли сделала дворец более пышным, сохранив петровские интерьеры, в первую очередь, его Дубовый кабинет. Канал к тому времени утратил судоходность с появлением в центре Большого каскада фонтана "Самсон, раздирающий пасть льву", дворец стал трехэтажным и приобрел новые интерьеры. Следующие перестройки производились при Екатерине II и Николае I и в начале ХХ века сочетали разные стили и эпохи.

Следы войны

В годы Великой Отечественной войны Большой дворец оказался в зоне немецкой оккупации, и, покидая его в январе 1944 года, гитлеровцы сожгли и взорвали здание, оно было разрушено до такой степени, что видевшие его сразу после освобождения сомневались в возможности восстановления. Однако реставрация началась почти сразу же после войны, и в мае 1964 года четыре первых возрожденных зала были открыты для публики. "Реставрации предшествовали довольно длительные дискуссии, восстанавливать ли дворцы как памятники или как бытовые здания, мы видели такие документы, - пояснила Кальницкая. - И только в 1948 году было особое указание Сталина о восстановлении четырех интерьеров Большого дворца".

В наши дни Большой дворец является одним из самых посещаемых объектов музейного комплекса Петергофа, в 2019 году здесь побывали более 1,1 млн человек, при том, что здание способно принимать не более 7 тыс. человек в день. В юбилейный год во дворце продолжаются реставрационные работы, идет большой ремонт люстр Тронного зала и модернизация входной зоны. Дворец полностью оснащен современными музейными средствами, в том числе аудиогидами.

ГМЗ "Петергоф" объединяет 33 музея на территории трех пригородов Петербурга: Петродворца, Ораниенбаума и Стрельны. Его коллекция включает около 300 тыс. музейных предметов. В 1990 году Петергоф внесли во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО, а в 2008 году его признали одним из "семи чудес России". Это самый посещаемый туристический объект РФ, за 2019 год его посетили рекордные 6,2 млн человек.