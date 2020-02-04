В Москве прошла российская премьера фильма "Жан-Поль Готье. С любовью"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Премьера документального фильма "Жан-Поль Готье. С любовью", рассказывающего о жизни и творчестве знаменитого модельера, состоялась в Новой Третьяковке (филиал Третьяковской галереи) на Крымском валу в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Жан-Поль Готье - один из уходящих гениев мира моды, людей феноменального количества талантов. Вы, конечно, поймете это из фильма. Его масштабность абсолютно удивительна. Жан-Поль масштабен с любой точки зрения: и как креативщик, и как человек, и как мужчина", - отметила, представляя фильм, журналистка, бывший главный редактор модного журнала Vogue Russia, креативный консультант гендиректора Третьяковской галереи Алена Долецкая.

Картина показывает закулисье поставленного Готье Fashion Freak Show, находящегося на данный момент на гастролях в России. Демонстрируя, как рождались различные номера шоу, сам модельер рассказывает о своем становлении как личности и становлении известного бренда.

Помимо самого кутюрье, в фильме снялись его близкие друзья и музы, в том числе певица Мадонна, актрисы Марион Котийяр, Катрин Денев, Росси де Пальма. Режиссером выступил Ян Леноре. Мировая премьера фильма состоялась 31 декабря 2018 года. В российский прокат картина выйдет 13 февраля 2020 года.

Свой модный дом Jean Paul Gaultier S. A., выпускающий одежду и парфюмерию, француз основал в 1982 году. Сотрудничал с певицами Мадонной, Кайли Миноуг, Милен Фармер, режиссерами Педро Альмодоваром и Люком Бессоном.