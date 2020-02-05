Петербург впервые примет одну из программ Мюнхенского фестиваля Валерия Гергиева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев, основатель мюнхенского фестиваля "MPHIL 360 градусов", впервые приобщит к этому празднику и петербургских слушателей. Одна из фестивальных программ в исполнении молодых виртуозов из разных стран в среду будет повторена в Концертном зале Мариинского театра, сообщила пресс-служба учреждения.

"Маэстро Гергиев предложил четырем музыкантам - лауреатам XVI Международного конкурса имени Чайковского - повторить для петербургской публики ту же программу из популярных ансамблевых сочинений, которую они несколько дней назад представили в Германии. В Концертном зале Мариинского театра 5 февраля в ансамбле друг с другом сыграют молодые яркие музыканты, чьи имена сегодня на слуху у всех поклонников музыки, - пианист Мао Фудзита, скрипачи Сергей Догадин и Марк Бушков, виолончелист Златомир Фанг", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Зрители Мариинского театра услышат в амплуа камерного исполнителя пианиста Мао Фудзиту, уже выступавшего в нем сольно и в сопровождении оркестра, а также откроют для себя виолончелиста Златомира Фанга, которого до этого они могли слышать только в рамках конкурсных состязаний. Будут исполнены Соната для скрипки и виолончели Мориса Равеля, Венгерская рапсодия Давида Поппера, Интродукция и блестящий полонез для виолончели и фортепиано Фридерика Шопена, Скрипичная соната Сезара Франка. Скрипач и композитор Марк Бушков исполнит для петербургских слушателей собственное сочинение - Фантазию для скрипки соло. Концерт завершится Фортепианным трио Равеля.

Фестиваль, основанный пять лет назад с приходом Гергиева на пост музыкального руководителя Мюнхенского филармонического оркестра, проводится в баварской столице ежегодно. На этот раз он проходил с 31 января по 2 февраля и был отмечен, в частности, ярким выступлением лауреатов Конкурса имени Чайковского.