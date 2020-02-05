Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко прощается с "Богемой"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в среду последний раз покажет оперу Джакомо Пуччини "Богема", поставленную режиссером Александром Тителем 24 года назад. В прощальном спектакле выступят участники премьеры Хибла Герзмава, Ольга Гурякова, Андрей Батуркин и другие исполнители, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ирина Горбунова.

"Сегодня на сцене нашего театра будет в последний раз показана "Богема" - спектакль, ставший без преувеличения легендарным", - сказала Горбунова. "Премьера нашей "Богемы" состоялась в 1996 году, спектакль, созданный режиссером Александром Тителем, дирижером Вольфом Гореликом и художником Юрием Устиновым, ознаменовал начало нового этапа биографии оперной труппы театра и представил новое поколение солистов. В премьере участвовали Ольга Гурякова, Хибла Герзмава, Ахмед Агади, Андрей Батуркин, Евгений Поликанин и другие артисты, чьи имена известны сегодня далеко за пределами не только нашего театра и Москвы, но и России. Спектакль был удостоен премии "Золотая маска" в двух номинациях и оперной премии Casta Diva", - напомнила пресс-атташе.

Критика не жалела восторженных эпитетов, оценивая постановку. "Спектакль, которому зал внимает, затаив дыхание... Его форма ясна и безусловна... Впечатление от "Богемы" МАМТ можно свести к двум словам: идеальный спектакль", - привела мнения рецензентов собеседница агентства.

По ее словам, первое большое зарубежное турне нового времени для оперной труппы МАМТ состоялось в США, где "Богема" была показана 42 раза. И каждый спектакль заканчивался восторгом зрительного зала. "Если бы в опере был свой "Оскар", его надо было бы вручить именно этой "Богеме", - писала американский критик Коринна Данн, которую процитировала пресс-атташе МАМТ.

Она отметила, что за 24 года спектакль принял несколько поколений исполнителей, каждое из них привносило свое время, но спектакль не разрушался, он оставался столь же трепетным, ясным, чувственным. "Наталья Мурадымова, Наталья Петрожицкая, Алексей Долгов, Дмитрий Зуев, Дмитрий Ульянов, Елена Гусева, Нажмиддин Мавлянов - все они прошли "школу "Богемы", где невозможно без искренности, молодых, живых человеческих чувств", - пояснила Горбунова.

"В последнем спектакле выступят и те, кто участвовал в премьере, и те, кто пришел в спектакль позже", - проинформировала она. "Причем, исполнители главных партий будут меняться в разных актах. Так, Хибла Герзмава будет петь Мими в I, III, IV aктах, а во II акте предстанет в образе Мюзетты; Ольга Гурякова исполнит партию Мими во II акте, а Ирина Ващенко выступит в роли Мюзетты в III и IV aктах. В других партиях предстанут Чингис Аюшеев (Рудольф), Алексей Шишляев (Марсель), Андрей Батуркин (Шонар), Роман Улыбин (Коллен). Дирижером спектакля будет известный итальянский маэстро - Марко Армильято", - рассказала пресс-атташе МАМТ.