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Картину Тициана "Се, человек!" показывают в Пушкинском музее впервые за 93 года

После кражи картина была повреждена, поэтому экспонирование ее было невозможным
Картина Тициана "Се, человек!" Пресс-службой Пушкинского музея
Описание
Картина Тициана "Се, человек!"
© Пресс-службой Пушкинского музея

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Работа Тициана Вечеллио "Се, человек!" вернулась в постоянную экспозицию Пушкинского музея после длительного и сложного процесса реставрации. Она экспонируется впервые за 93 года, сообщили ТАСС в пресс-службе музея в среду.

"После кражи полотна в 1927 году и возвращения его музею в 1931-м картину не показывали публике. Она была повреждена, поэтому экспонирование было невозможным", - рассказали в пресс-службе. В 1850 году работа была приобретена для Эрмитажа вместе с другими полотнами Тициана из знаменитого собрания Барбариго делла Террацца. В коллекцию Пушкинского музея картина поступила в 1924 году из Эрмитажа вместе с рядом других произведений старой европейской живописи. Три года спустя она была похищена из залов вместе с произведениями Рембрандта и Карло Дольчи, и лишь 26 сентября 1931 года была возвращена в музей в поврежденном состоянии.

Первая реставрация, проведенная в начале 1930-х годов, была направлена, прежде всего, на консервацию и дальнейшее сохранение полотна. Кроме того, долгие годы сам факт пребывания картины в музее был не известен широкой публике: лишь в 1995 году она впервые была включена в краткий каталог картинной галереи, а в 2002 - в научный каталог итальянской живописи, составленный главным научным сотрудником музея, специалистом в области итальянской живописи Викторией Марковой.

"С 2008-го по 2016-й годы шли подготовительные работы - технико-технологические исследования картины при помощи рентгеновских лучей, съемок в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, а также оптических и физико-химических исследования красочного слоя. Непосредственно реставрационные работы велись в период 2016-2019 годов", - рассказали в пресс-службе.

Процесс реставрации

Проведенные перед реставрацией исследования подтвердили сохранность наиболее значимых участков картины. Кроме того, просвечивание полотна при помощи рентгена выявило под верхними красочными слоями мужской портрет. В музее говорят, что Тициан нередко использовал в качестве основы для новых произведений более ранние, по каким-то причинам остававшиеся незавершенными. Также был определен состав красок, использованных мастером в разные годы при работе над картиной "Се, человек!" и скрытым под ней изображением.

В работе над изучением и реставрацией картины принимали участие: команда Пушкинского музея - Николай Колесников, Юлий Питеря, Игорь Бородин, а также Анна Васильева и научно-исследовательская лаборатория Минералогического музея им. Ферсмана РАН. Научное руководство осуществляла Виктория Маркова.

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