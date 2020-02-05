Более 60 регионов получат средства на капремонт школ искусств в 2020 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Более 60 регионов России получат средства на капитальный ремонт и реконструкцию детских школ искусств в 2020 году. Об этом сообщила в среду замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, слова которой привели в пресс-службе ведомства.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти должны способствовать приведению в порядок помещений, где располагаются детские школы искусств. Он напомнил, что в рамках национального проекта "Культура" выделяется более 8 млрд рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств, подчеркнув, что при этом "проблема гораздо шире": более тысячи помещений, где размещены такие заведения, обветшали или просто непригодны для занятий.

"Это абсолютно беспрецедентный шаг. Сегодня, благодаря решению президента, мы имеем 3,4 млрд рублей ежегодно на капитальный ремонт и реконструкцию детских школ искусств. Деньги на сегодня уже распределены и внесены в систему "Электронный бюджет". Уже в 2020 году их получат более 60 регионов", - сказала Ярилова, выступая на VI Пленуме Центрального комитета Российского профсоюза работников культуры.

Замминистра также сообщила об улучшении условий труда работников культуры. "Наша задача - создать работникам отрасли такие условия, чтобы они с удовольствием шли на работу", - отметила она.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.