Около 9 тыс. человек ежедневно посещают выставку Дали в "Манеже"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Выставку работ Сальвадора Дали, которая проходит в московском "Манеже" с 28 января, ежедневно посещает в среднем 9 тыс. человек, за девять дней работы выставки только онлайн было продано более 100 тыс. билетов. Об этом сообщил в среду в прямом эфире ТАСС организатор выставки, председатель правления культурно-исторического фонда "Связь времен", директор Музея Фаберже Владимир Воронченко.

Выставка организована Музеем Фаберже, культурно-историческим фондом "Связь времен" и фондом "Гала-Сальвадор Дали", она продлится до 25 марта. "У нас около 9 тыс. посетителей в обычный день - 8,5-9, а в выходные дни около 10", - рассказал Воронченко. По его словам, показатели посещаемости выставки уже бьют рекорды выставки Фриды Кало и Диего Риверы, которая была организована фондом "Связь времен" и Музеем Фаберже в "Манеже" в прошлом году и которую за три месяца посетили около 400 тыс. человек.

Он добавил, что организаторам московской выставки позвонили из Фонда "Гала-Сальвадор Дали" и Центра искусств королевы Софии (Мадрид) и сказали, что это самая посещаемая выставка художника за пределами Испании. "Даже когда они делали выставку в Центре Помпиду в Париже, и то, количество посетителей в день было меньше. То есть мы идем на рекорд. Не знаю, что будет дальше, но мы стараемся, чтобы было интересно", - рассказал Воронченко.

"Прошло девять дней (с момента открытия выставки), мы продали более 100 тыс. билетов только онлайн. У нас один раз обвалился сайт, и мы были вынуждены арендовать дополнительные серверы. Мы не ожидали такого вала заходов. Сейчас все нормально", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в социальных сетях появились фотографии очереди на выставку, в пресс-службе организаторов ТАСС рассказали, что в среднем люди стоят за обычными билетами по 1,5-2 часа, чтобы попасть в "Манеж". Я просил бы всех, кто хочет посетить выставку, покупать билеты все-таки онлайн, потому что там совсем другая очередь, она очень быстро движется", - обратился Воронченко к желающим посетить экспозицию.

О выставке

Ранее на пресс-показе руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что льготные категории граждан смогут посетить выставку бесплатно или со скидкой в 50%. Проходит параллельная программа - лекции и кинопоказы, театральные и музыкальные представления, мастер-классы для взрослых и детей. В "Манеже" представлены живописные произведения, начиная с юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х и заканчивая последними абстрактными холстами 1980-х годов. Организаторы отмечают, что особую значимость имеет зрелое творчество Дали, его сюрреалистический и ядерно-мистический периоды. Они представлены на выставке работами - "Невидимый человек" (1929-32), "Чувство скорости" (1931), "Архитектонический "Анжелюс" Милле" (1933), "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), "Ураново-атомная меланхолическая идиллия" (1945) и другими.

Также в экспозицию вошли "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Фигура и драпировка на фоне пейзажа" (1935) и "Обычный языческий пейзаж" (1937), в который Дали вписывает голову Зигмунда Фрейда - мыслителя, оказавшего на него влияние. Представлены в "Манеже" стереоскопические работы художника - например, "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах". Живопись на выставке дополняют рисунки 1930-1940-х годов, а также полная серия гравюр, иллюстрирующих "Божественную комедию" Данте - проект, над которым Дали работал в 1959-1963 годах. Среди рисунков особый интерес представляют оригинальные иллюстрации к книге "50 секретов магического мастерства", которую художник написал в 1948 году, изложив свое понимание живописи.