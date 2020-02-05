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Правнучки Шаляпина передали в его музей в Санкт-Петербурге семейные фотографии

Анна и Салли Райт посетили последнюю петербургскую квартиру своего прадеда, где он жил перед отъездом за границу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Фотографии из архива семьи великого русского оперного певца Федора Шаляпина (1873-1938) передали в его музей в Санкт-Петербурге правнучки артиста Анна и Салли Райт. В среду они посетили последнюю петербургскую квартиру своего прадеда на Петроградской стороне, где он жил в 1915-22 годах и откуда потом навсегда уехал за границу.

"Здесь фотографии, сделанные в Америке, - рассказала Салли журналистам. - На них Марфа, его дочь от второго брака, и дочери от первого брака Ирина и Лидия. Все они общались, дружили". Одна из фотографий изображает самого Шаляпина в момент, когда он занимался лепкой - женщины считают это доказательством разносторонних талантов своего предка, а Салли отметила, что сама она также увлекается керамикой и видит в этом хобби своеобразную перекличку с прадедом.

Анна и Салли - внучки Марфы, Салли родилась в Лондоне в 1956 году, долгое время жила и работала в Австралии, сейчас живет в Великобритании и работает в муниципальном Центре защиты детей в Дорсете. Анна также родилась в Великобритании (Молдон, 1960 год), с 1981 года живет во Франции: сначала в Париже, где работала в нескольких крупных компаниях, а сейчас - в маленькой деревне в департаменте Луар и Шер и занимается дизайном интерьеров.

В Санкт-Петербурге правнучки Шаляпина проведут неделю, в течение которой планируют посетить Эрмитаж, Петергоф, Царское Село, попробовать русской еды в ресторане и съездить на домашний ужин на даче друзей, посмотреть балет "Жизель" в Мариинском театре. "Мы хотели посетить оперу, но в афише в эти дни нет опер, в которых исполнял партии Федор Иванович", - призналась Анна.

О семье потомков великого баса Анна и Салли рассказали, что, хотя все они любят искусство, известных артистов и певцов сейчас среди них нет. Русское происхождение в них сказывается в темпераменте, который, по мнению Анны, невозможно спрятать. В семье сохраняются традиции, связанные с Федором Ивановичем - от любви к хорошей музыке до кулинарных предпочтений в виде стейка "по-шаляпински". Русские песни потомки певца знают - например, Салли назвала своей любимой "Катюшу".

Музей в Петербурге

Музей Шаляпина на улице Графтио (в начале ХХ века она называлась Пермской) действует с 1975 года, здесь воссоздан уголок его гримерки в Мариинском театре и основные интерьеры квартиры - большая и малая гостиные, столовая, спальня и прихожая. В экспозиции можно увидеть письма, фотографии, личные вещи Шаляпина и коллекционное оружие, которое подарил ему Максим Горький, а также многочисленные афиши, программы, театральные костюмы и экскизы декораций к спектаклям Шаляпина. Здесь же представлен известный портрет Шаляпина работы Бориса Кустодиева 1921 года - артист увез его с собой за границу, но в 1968 году его дочери Марфа и Марина передали картину в дар Театральному музею в Ленинграде.

Федор Шаляпин родился в 1873 году в Казани, был солистом Большого и Мариинского театров, в 1918-21 годах - художественным руководителем Мариинского театра. В 1918 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР, которого он был лишен постановлением Совнаркома в 1927 году, после того, как в 1922 году выехал на гастроли в Европу и Америку и остался за рубежом. Постановление Совнаркома лишило его почетного звания и запретило возвращаться в СССР, оно было отменено лишь в 1991 году. Шаляпин умер в 1938 году от лейкемии, был похоронен в Париже на кладбище Батиньоль, но в 1984 году его прах был перенесен в СССР и перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

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