В Петербурге в новом формате пройдет фестиваль "Пять вечеров" имени Александра Володина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Всероссийский театральный фестиваль "Пять вечеров" имени советского драматурга Александра Володина открывается в Санкт-Петербурге в четверг в новом формате, упор в нем сделают на его образовательной миссии. Об этом сообщили организаторы проекта на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"На нашем Пятнадцатом фестивале в прошлом году мы объявили о закрытии проекта, если город и область не решат, что фестиваль нужен и не поддержат его финансово. Получив такую поддержку, Володинский фестиваль продолжит свою жизнь, но в новом формате, чередуя лабораторную и образовательную программы в четные годы с полноформатной афишей из пяти спектаклей в нечетные", - сказала арт-директор фестиваля Марина Дмитревская.

Программа откроется в четверг режиссерской лабораторией "Володин в городе". Шесть режиссеров разных поколений и театральных школ из Москвы и Петербурга в течение трех дней представят свои эскизы спектаклей на темы пьес и сценариев Володина - "Фабричная девчонка", "Пять вечеров", "Осенний марафон", "Записки нетрезвого человека" и других. Этот процесс даст представление о том, как драматургия классика преломляемся в современном театральном пространстве.

Одновременно на фестивале стартует программа для школьников "Время Володина. Диалог". Как считает директор фестиваля, художественный руководитель Московского театра "Современник" Виктор Рыжаков, "этот новый образовательный сегмент проекта очень важен своей просветительской направленностью", чтобы открыть юному поколению художественный мир советского драматурга.

Продолжится традиционная для фестиваля драматургическая программа "Первая читка", где в качестве режиссеров выступят студенты мастерской Виктора Рыжакова - Родион Барышев, Евгения Саргина, Дмитрий Мышкин и Евгений Маленчев. Пьесы будут читать артисты Театра на Васильевском. Специальной комиссии пришлось отбирать из 350 пьес, присланных как опытными драматургами, так и дебютантами. По итогам отбора в финал прошли пьесы уже вполне заслуженных авторов Натальи Милантьевой, Анастасии Букреевой, Алексея Еньшина, Светланы Петрийчук. Таким образом, "Первая читка" представит не новые имена, а новые тексты, которые, по мнению членов комиссии, станут отличным материалом для новых постановок.

В последний день, 10 февраля, покажут спектакль "Пять вечеров" Черемховского драматического театра имени Владимира Гуркина в постановке молодого режиссера Дмитрия Акимова. Такой выбор сделала Марина Дмитревская, назвав спектакль "небанальным решением классической пьесы".

О фестивале и драматурге

Фестиваль "Пять вечеров" носит имя драматурга, киносценариста и поэта, участника Великой Отечественной войны Александра Володина (1919-2001). За 15 лет на нем показали свои спектакли по пьесам Володина десятки театров из многих регионов России. Все участники фестиваля получают на память бронзовую статуэтку Володина работы его грузинского друга Резо Габриадзе.

По традиции заключительный фестивальный день - 10 февраля - его участники начинают с поездки на кладбище в поселке Комарово, где похоронен драматург, чтобы отдать ему дань уважения.